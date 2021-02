Zeman se Schillerovou se shodli, že není možné uzavřít průmysl

Praha - Prezident Miloš Zeman a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se na dnešní schůzce shodli, že v rámci zpřísňování opatření proti šíření pandemie není možné uzavřít průmysl a průmyslové podniky. Po schůzce to novinářům řekla Schillerová. V souvislosti s nouzovým stavem uvedla, že je právně i politicky jediné správné řešení požádat o prodloužení nouzového stavu. Pokud by to Sněmovna nechválila, tak vláda zváží vyhlášení nového nouzového stavu.

"Shodli jsme se, že není cesta uzavření průmyslu, který činí zhruba 40 procent HDP," uvedla ministryně.

Schillerová jednala s prezidentem o rozpočtu a seznámila ho s jeho parametry. V této souvislosti uvedla, že je na výdajové straně rozpočtu zhruba 87 miliard korun, které půjdou na podporu podnikatelů a ekonomiky. "Jsou to peníze, které vystačí zhruba do poloviny roku, pokud restrikce nebudou pokračovat dále. Ale věřím, že postupně díky vakcinaci budeme moci začít ekonomiku otevírat," uvedla. Doplnila, že ministerstvo financí počítá ve své prognóze s tím, že od poloviny roku bude ekonomika již plně fungovat.

Novela zákona o státním rozpočtu, kterou Zeman v úterý podepsal, zvyšuje schodek z 320 na 500 miliard korun. Důvodem změny rozpočtu je hlavně promítnutí dopadů z daňového balíčku, například zrušení superhrubé mzdy a snížení zdanění. Vláda také připravila návrh nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na opatření kvůli pandemii covidu-19.