Zeman poskytne protokol z kontroly NKÚ, dostal pozvání na inauguraci Pavla

Lány (Kladensko) - Končící prezident Miloš Zeman souhlasil s poskytnutím protokolu z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně hospodaření Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a jí podřízených organizací. Po dnešním setkání se Zemanem to řekl zvolený prezident Petr Pavel, který Zemana při schůzce pozval na svou březnovou inauguraci. Zvát naopak nebude prezidenty okolních států, krátce po nástupu se s nimi chystá jednat. Pavel a Zeman dnes v Lánech diskutovali o výsledcích prezidentských voleb a jejich příčinách, fungování KPR, ale i prezidentském údělu v českém volebním systému.

Pavel zhruba po hodinové schůzce vystoupil v Lánech na tiskové konferenci. Zeman se k němu nepřipojil. Podle Pavla to vysvětlil tím, že také v posledních letech nechával komentáře na svých hostech, týká se to i pravidelných schůzek s premiérem Petrem Fialou (ODS). Politici se setkali v Masarykově pracovně, tisková konference se konala v Hudebním salonu. V době Zemanova mandátu novináři na komentáře po schůzkách prezidenta s tuzemskými politiky čekali venku před branami zámeckého parku.

Pavel dříve poznamenal, že kontroly NKÚ zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta úřadu Miloslava Kaly k trestnímu stíhání. Závěr kontroly by podle dřívějšího Kalova vyjádření mohl být zveřejněný maximálně za několik týdnů. O některých Pavlových obavách ohledně hospodaření kanceláře dnes zvolený a dosluhující prezident hovořili. "Miloš Zeman zpochybnil vůbec oprávněnost hovořit o možném trestním stíhání, když ještě nebyly žádné podklady," poznamenal Pavel.

Pavel Zemana požádal, aby se personální opatření související s KPR a příspěvkovými organizacemi konzultovala s budoucí kancléřkou Janou Vohralíkovou. Ta se sejde se Zemanovým kancléřem Vratislavem Mynářem a sněmovním kancléřem Martinem Plíškem v úterý.

Pavel pozval Zemana na svou inauguraci, která se koná 9. března. Pavlův tým naopak upustil od úvah pozvat na inauguraci prezidenty okolních států. Vysvětlil to tím, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by nemohla dorazit, s dalšími hlavami okolních států se pak má v úmyslu scházet brzy poté, co se ujme funkce. Do konce března Pavel patrně navštíví Slovensko, setká se také s polským prezidentem Andrzejem Dudou a německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Při bezpečnostní konferenci v Mnichově se tento pátek a sobotu Pavel sejde například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo litevským prezidentem Gitanasem Nausédou. Další schůzky jsou v jednání. Setkání na okraj konference považuje Pavel spíše za seznamovací. Tento týden vedle Mnichova plánuje ve středu a ve čtvrtek cestu do Karlovarského kraje, kde se chce setkat s vedením kraje a měst a zavítat do škol, firem či se sejít se zástupci neziskových organizací.

V debatě se Zemanem o volbách dnes Pavel vyzdvihl svůj tým, ale také připustil, že mu ve druhém kole pomohly zásadní chyby protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Podle Zemana, který hlasoval pro Babiše, si předseda opozičního hnutí ANO do velké míry volby prohrál sám. Narážel tak patrně na Babišovu negativní kampaň o válce a míru namířenou proti Pavlovi mezi oběma koly voleb.

Pavel ocenil, že se schůzku podařilo dohodnout. Mírné průtahy podle něj způsobila odlišná interpretace ohledně toho, kdo by měl setkání iniciovat. Nakonec termín navrhl Pavel. Schůzku popsal jako vstřícnou a věcnou. Od Zemana si vyslechl také úvahu o údělu českého prezidenta v souvislosti s rozporem mezi posíleným mandátem prezidenta z přímých voleb a jeho pravomocemi.