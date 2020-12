Zeman je proti vylučování Ruska a Číny z tendru na Dukovany

Praha - Prezident Miloš Zeman se postavil proti případnému nevpuštění ruských a čínských firem do výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Hrozilo by podle něho zdražení projektu. Nabídky se mají posuzovat podle ceny a technických parametrů, řekl v Partii Terezie Tománkové, kterou dnes odvysílala CNN Prima NEWS.

Senát aktuálně vyzval vládu, aby do tendru nezařadila firmy z Ruska a Číny, tedy zemí, které jsou podle horní komory rizikové z hlediska národní bezpečnosti. Stejný postup požaduje pětice sněmovních opozičních stran. Prosazuje jeho zakotvení do vládního návrhu zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku a je v dolní komoře před schvalováním.

"Čím víc je uchazečů v nějaké tendru, tím lepší jsou podmínky, a naopak. Ti, kdo chtějí redukovat tento tendr o dva uchazeče, poškozují národní zájmy České republiky, protože provokují zvýšení ceny za Dukovany, ať to bude kdokoli," prohlásil Zeman. Pokud by Rusové nebo Číňané vyhráli, nic podstatného by se podle Zemana nestalo. "Museli by splnit podmínky, které byly ve smlouvě uzavřeny," dodal.

Výběrové řízení mělo být podle původních plánů společnosti ČEZ vyhlášeno před koncem roku, bylo ale odloženo. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) o Dukovanech rozhodne až příští vláda. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že do konce ledna by se mělo rozhodnout o čtyřech variantách tendru. Podle první bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, podle druhé jen zájemci bez Ruska a Číny. Podle třetí varianty, kterou Havlíček preferuje, by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po sněmovních volbách v příštím roce.

Ohledně dostavby Dukovan spekulovala některá média v souvislosti s cestou neformálního prezidenta poradce Martina Nejedlého do Ruska na konci listopadu. Nejedlý se v Moskvě setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem.

Zeman dnes zopakoval, že zápis z cesty obsahuje jediný předmět, který je prezidentova plánovaná návštěva Ruska. Původně se měla uskutečnit v květnu, byla ale zrušena kvůli koronavirové krizi. "V Moskvě se dohadovaly parametry nové cesty, to je všechno," dodal Zeman.