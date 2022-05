Zeman: Babiš mohl mít více porozumění, když jsem byl nemocný

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) mohl mít více porozumění pro můj zdravotní stav v době, kdy jsem byl nemocný. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to bez dalších podrobností řekl prezident Miloš Zeman. Nevyloučil ale, že v případě kandidatury na prezidenta může být Babiš jedním z těch, kteří budou mít jeho podporu. Babišovo vyjádření ČTK shání. Svůj současný zdravotní stav Zeman popsal jako "střídavě oblačno". Zmínil, že má tinnitus. Sondu do žaludku bude mít zřejmě do podzimu.

"Andrej Babiš se v některých případech choval způsobem, se kterým jsem ne zcela souhlasil. Například si myslím, že v době, když jsem byl nemocný, mohl mít trochu větší porozumění pro můj zdravotní stav. Ale je to za námi a já nechci být příliš vztahovačný," uvedl Zeman. Naposled v prosinci přitom zmínil, že Babiš by byl dobrým kandidátem na prezidenta.

Zeman v sobotu na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyzval delegáty, aby přemluvili předsedu odborové centrály Josefa Středulu k ucházení se o post hlavy státu. Středula by podle svého vyjádření případně kandidoval na prezidenta po získání podpisů občanů. O své účasti v prezidentské volbě uvažuje.

"Řekl mi přesně totéž, co říká veřejně, že se rozhodne podle toho, jestli dostane důvěru na sjezdu. Důvěru dostal, takže se domnívám, že je nakloněn k tomu kandidovat," řekl Zeman. Odboráři Středulu zvolili na další čtyři roky do čela ČMKOS v pátek večer. Získal 153 ze 173 hlasů, tedy 88 procent hlasů.

Zeman by také uvítal, kdyby kandidovala Alena Vitásková. Někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) oznámila už v lednu, že se chce o post ucházet. Zeman je zároveň zvědav, jak se rozhodne prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Babišovu kandidaturu považuje za nepochybnou. "Potom je tam ta sbírka podivných existencí, které nikdo ke kandidatuře nevyzývá, ale zato se pilně hlásí sami," dodal.

Kandidaturu naznačil, ale oficiálně dosud neoznámil také někdejší vysoký představitel české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petr Pavel. Zeman řekl, že Česko není Latinská Amerika, aby mělo v čele generála. "Na druhé straně na rozdíl od jiných, já mu nevyčítám jeho komunistickou minulost nebo kariéru vojenského rozvědčíka, to bylo před 30 a více lety. Ale vyčítám mu, že je poněkud jednostranně orientován," konstatoval prezident.

Pavel po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení. Tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu. Podle Zemana je Pavel dobrý vojenský odborník, ale prezident je především politik a musí něco vědět o ekonomii, sociologii, historii a dalších oborech.

Zájem o účast ve volbách mají více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba bývalá rektorka Danuše Nerudová, nezávislý senátor Pavel Fischer, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) nebo exministr Michael Kocáb. Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu, další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.

Zeman popsal svůj zdravotní stav jako střídavě oblačno, má tinnitus Zeman popsal svůj zdravotní stav jako "střídavě oblačno". V CNN Prima News zmínil, že má tinnitus, tedy šelest v uších. Vyživovací sondu do žaludku bude mít zavedenou zřejmě do podzimu.

"Někdy mě bolí více věcí najednou, někdy jenom jedna a když se ráno probudím, tak občas mě nebolí nic. (...) Zjistil jsem, že jediná skutečně nevyléčitelná nemoc je tinnitus," uvedl prezident a dodal, že hučení v uších má asi 20 let. K vyživovací sondě do žaludku poznamenal: "Stále to trvá a ještě to bude zřejmě trvat do podzimu."

Zeman loni na podzim strávil téměř dva měsíce v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Důvod hospitalizace Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými se Zemanovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění a naznačil, že jde o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpěl nechutenstvím.

Při propuštění prezidenta do domácí péče nemocnice uvedla, že i nadále doporučuje prezidentovi péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Zodpovědnost za péči o Zemana převzala při propuštění z nemocnice společnost Senior Home Group. ÚVN jí předala potřebnou zdravotní dokumentaci a ošetřovatelský plán. Sestry se o prezidenta, který se pohybuje na vozíku, starají od té doby nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Firma bude podle webu Seznam Zprávy poskytovat péči nadále, uspěla ve výběrovém řízení.

Zeman dnes také zmínil, že mu lékaři zakázali cestovat letadlem. Premiér Petr Fiala (ODS) začátkem dubna uvedl, že bude prezidenta na jeho žádost znovu zastupovat na červnovém summitu NATO v Madridu. Zeman podle premiéra svou absenci zdůvodnil právě tím, že mu lékaři zakázali cestovat letadlem.