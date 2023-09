Zeman a Klaus podpořili před slovenskými volbami Směr-SD

Bratislava/New York - Bývalí čeští prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus podpořili před nadcházejícími předčasnými parlamentními volbami na Slovensku sociální demokraty (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, kteří jsou podle průzkumů favoritem voleb. Směr-SD na internetu zveřejnil nahrávku se Zemanovým vyjádřením i Klausův dopis a za podporu oběma poděkoval. Současný český prezident Petr Pavel novinářům během návštěvy USA řekl, že Fico má natolik odlišné vidění světa, že by jeho zvolení mohlo narušit vztahy mezi ČR a Slovenskem.

Předsedu Progresivního Slovenska (PS) Michala Šimečku zase na začátku září přijal francouzský prezident Emmanuel Macron. PS je druhou nejpopulárnější politickou formací v zemi.

"Milý Robo, rád bych tobě i tvé straně popřál mnoho úspěchů ve volbách. My, sociální demokraté, jsme jedna evropská i celosvětová rodina. Věřím, že i na Slovensku sociální demokracie zvítězí a že bude úspěšnou stranou i proto, protože bude stranou mezilidské solidarity," řekl Zeman v nahrávce.

Český exprezident hovořil o solidaritě s lidmi, kteří si nemohou dovolit zaplatit soukromé školy, dále s nemocnými, kteří si nemohou dovolit soukromé kliniky, a také o solidaritě se starými lidmi, které se "pravicové konzervativní vlády snaží ožebračit, protože jediná sociální skupina, na které dokáží šetřit, jsou právě důchodci".

"Děkujeme za podporu, pane prezidente Zemane. My, sociální demokraté, sice nemáme společného zahraničního sponzora, ani masivní podporu nevládních organizací, navzdory tomu nás spojuje silnější pouto než liberály či progresivisty" napsal Směr-SD.

Zeman, který v minulosti působil v české sociální demokracii (nyní SOCDEM), se s Ficem zná dlouhá léta. V roce 2014 z pozice hlavy českého státu podpořil Fica v přímé prezidentské volbě, ve které ale nakonec zvítězil Andrej Kiska. Zemanovi druhý pětiletý prezidentský mandát skončil letos v březnu.

Směru-SD vyjádřil podporu také další bývalý český prezident Václav Klaus, který v minulosti ve stranické politice prosazoval pravicové hodnoty.

"Pozorně sledujeme předvolební debaty i celou atmosféru na Slovensku. Jsme tím zneklidnění a ve Vašem úspěchu vidíme šanci, aby Slovensko zůstalo demokratickou zemí a aby zůstalo samo sebou," napsal Klaus v dopisu, který Fico zveřejnil.

Podle proevropsky orientovaného PS, kterému v předchozích slovenských volbách těsně unikl vstup do slovenské sněmovny, hrozí Slovensku po nadcházejícím hlasování voličů odklon od Západu. Ficova strana na rozdíl od nynější pozice Bratislavy například odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, která se již přes půl druhého roku brání ruské invazi. Předsedu PS Šimečku, který je místopředsedou Evropského parlamentu, na začátku září v Elysejském paláci přijal francouzský prezident Macron. Šimečka po schůzce řekl, že s Macronem hovořil také o významu slovenských voleb.

Český prezident Pavel řekl, že doufá, že výborné vztahy mezi Českem a Slovenskem vydrží i po volbách.

"To, že Robert Fico má názory odlišné od řady našich spojenců, není žádná novinka, to, že… vyjádřil celou řadu názorů, které odpovídají spíše ruské propagandě, než našemu vidění světa, to jsou všechno známé věci. To by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak,“ doplnil Pavel.