Železniční dopravu v Anglii zastavila želva na trati, která uprchla ze zverimexu

Londýn - Obří suchozemská želva dnes na více než hodinu zastavila železniční dopravu na trati v jihovýchodní Anglii. S odvoláním na dopravce o tom informoval server BBC News. Želva, která podle fotografií utrpěla zranění na krunýři, uprchla ze zverimexu.

Železniční společnost Greater Anglia, která zajišťuje spojení mezi Londýnem a východní Anglií, na twitteru oznámila, že vlaky mezi Norwichem a letištěm Stansted byly dnes na více než hodinu zastaveny kvůli "obří želvě".

Jedna z cestujících vlaku na lince do Norwiche, Diane Akersová, zveřejnila na twitteru fotografii želvy stojící na trati a nahlásila to železniční společnosti: "Je stále naživu, ale zraněná," uvedla žena. Zdálo se, že želva má na krunýři velkou tržnou ránu. "Upřímně řečeno, nemohla jsem uvěřit vlastním očím!" řekla listu The Guardian.

Zverimex společnosti Swallow Aquatics ve městě East Harling uvedl, že želva jménem Clyde se ztratila v neděli a nyní byla převezena k veterináři, protože ji srazil vlak.

Železniční trať byla znovu otevřena asi hodinu a půl po oznámení o zvířeti v kolejišti, přičemž se předpokládalo zpoždění. Incident se stal krátce poté, co cestující v Británii zažili v létě několikadenní stávky ve vlacích, protože odbory železničních zaměstnanců požadují zvýšení platů v závislosti na inflaci.