Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že zváží přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Podle agentury Unian to prezident řekl na společné tiskové konferenci s estonským kolegou Alarem Karisem. Zelenského k tomuto kroku vyzvalo ukrajinské ministerstvo zahraničí, které ke konzultacím povolalo svého chargé d'affaires v Moskvě. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov poté řekl, že pokud Ukrajina přeruší diplomatické styky s Ruskem, ztíží tím řešení situace. Podle něj je Rusko dál otevřené diplomacii.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal výnosy uznávající nezávislost dvojice separatistických republik na východě Ukrajiny a s jejich vůdci podepsal dohody, na jejichž základě nařídil ruské armádě, aby v obou regionech zahájila "mírovou misi".

"Obdržel jsem žádost ministerstva zahraničí, abychom zvážili přerušení diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a Ruskou federací (...) Zvážím to," řekl Zelenskyj.

"Tento scénář, který by byl velice politováníhodný, by všechno pouze zhoršil, a to nejen pro obě země, ale i pro jejich obyvatele," komentoval zvažovaný krok ukrajinského prezidenta mluvčí Kremlu. Peskov dále uvedl, že Kreml doufá, že uznání separatistických republik pomůže zklidnit situaci. Nemá prý informace o tom, zda ruské jednotky už vstoupily na jejich území.

Prezident Putin dnes řekl, že respektuje suverenitu postsovětských republik, Ukrajina ale podle něj představuje výjimku, protože je pod "zahraniční kontrolou", citovala jej agentura TASS. Odmítl také, že by jeho cílem bylo znovuvybudování ruské říše. "Očekávali jsme, že se bude spekulovat o tom, že Rusko se chystá znovu ustavit říši. Ale tak to rozhodně není," řekl podle AFP Putin po setkání s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem.

Ukrajinský prezident vyzval Západ, aby aby nečekal na další vyostření situace v regionu a zavedl proti Rusku sankce, a to včetně zastavení projektu plynovodu Nord Stream 2. Zařízení, které spojuje Rusko a Německo, má po dně Baltu přepravovat do Německa ruský plyn s pominutím Ukrajiny a dalších tranzitních zemí. Uvedení plynovodu do provozu čeká na schválení německými úřady.

Zelenskyj zároveň prohlásil, že nevěří, že vypukne plnohodnotná válka s Ruskem, pokud by se tak ale stalo, hlava státu by vyhlásila stanné právo.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes zpochybnil právo Ukrajiny na suverenitu, protože vláda v Kyjevě podle něj nezastupuje jednotlivé části země, uvedla agentura Interfax. "Nemyslím si, že někdo může tvrdit, že ukrajinský režim od převratu v roce 2014 zastupuje všechny lidi žijící na území ukrajinského státu," prohlásil Lavrov s odkazem události, kdy byl svržen promoskevský prezident Viktor Janukovyč, což přimělo Rusko k anexi ukrajinského poloostrova Krym a podpoře povstání ve východních regionech.

Kromě toho dnes ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo ostatní státy, aby stejně jako Rusko uznalo nezávislost obou separatistických republik na východě Ukrajiny.

Zelenskyj dnes o několik hodin dříve v projevu k národu uvedl, že Rusko uznáním dvou separatistických regionů na východě Ukrajiny opustilo minský a normandský formát, který měl zajistit mír v této oblasti. Moskva se tak snaží legalizovat svou vojenskou přítomnost v Donbase, která de facto trvá od roku 2014, dodal prezident. Zároveň zdůraznil, že od Západu očekává jasnou podporu.

Zelenskyj prohlásil, že mezinárodně uznané ukrajinské hranice navzdory ruskému rozhodnutí zůstanou v současné podobě a jsou dobře chráněné. Prezident ujistil, že Ukrajina chce mír a proto požádala o zasedání Rady bezpečnosti OSN a summit normandské čtyřky (Ukrajina, Ruska, Francie, Německo). Vyhrazuje si nicméně právo bránit se.

Ukrajincům Zelenskyj vzkázal, že se nemusí bát a mohou jít klidně spát. "Nebojíme se nikoho," prohlásil a dodal, že počítá s pomocí západních zemí. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba po telefonátu s šéfem unijní diplomacie Josephem Borellem uvedl, že Ukrajině se dostalo ujištění o "rozhodné a jednotné" podpoře ze strany Evropské unie.