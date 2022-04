Zelenskyj chce, aby Sarkozy s Merkelovou v Buče viděli, kam vedou ústupky Rusku

Kyjev/Moskva - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes řekl, že zve bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou a někdejšího francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho do Buči, aby viděli, k čemu vedlo 14 let ústupků Rusku. Ukrajinské úřady i svědci na místě informovali o tom, že ruští vojáci během doby, co Buču ovládali, zabili asi 300 jejích obyvatel.

Zprávy o vyvraždění stovek civilistů v ukrajinském městě Buča vyvolaly pobouření u ukrajinských i západních představitelů. Ministerstvo obrany v Kyjevě označilo Buču za "novou Srebrenicu", kterou spáchala ruská okupační vojska. Za "zvěrstva" považují události ve městě severozápadně od ukrajinské metropole mimo jiné zástupci Evropské unie, Německa, Británie i Česka. Naděje Kyjeva, že by rozhovory o ukončení války mohly být povýšeny na úroveň prezidentů Ukrajiny a Ruska, dnes zchladil ruský vyjednavač Vladimir Medinskij, podle něhož k něčemu takovému zatím nenastal čas. Pokračují ruské raketové útoky na ukrajinskou infrastrukturu, v noci na dnešek byly podle Moskvy zasaženy rafinérie a sklady paliva v přístavním městě Oděsa.

Ukrajinské síly dobyly Buču na konci března po zhruba měsíční ruské okupaci. Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že ruští vojáci zde "náhodně vraždili místní civilní obyvatele". Některé z obětí měly svázané ruce za zády, ulice města byly posety těly, napsalo ministerstvo na twitteru. Starosta Anatolij Fedoruk řekl, že o život přišlo přes 300 lidí. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v souvislosti s masakrem vyzval k novým sankcím proti Rusku.

Se zostřením sankcí vyjádřili souhlas mimo jiné šéf Evropské rady Charles Michel či německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck, kteří zároveň vraždění civilistů odsoudili. "Zvěrstva" v Buče odsoudila také britská ministryně zahraničí Liz Trussová, zástupci Evropské unie a Německa. Trussová mimo jiné uvedla, že zodpovědné osoby by měly být pohnány před Mezinárodní trestní soud. "Systematické vraždění civilistů, jehož se dopouští prchající ruská armáda, je další z řady odporných válečných zločinů Putinova režimu. Česká diplomacie se společně se spojenci bude zasazovat o to, aby všichni odpovědní byli potrestáni," uvedla česká diplomacie.

Ruské ministerstvo obrany se k incidentu v Buče oficiálně nevyjádřilo, na komunikační platformě telegram ale zveřejnilo příspěvek, podle kterého jsou zprávy o masakru podvrh.

Ruský vyjednavač Vladimir Medinskij dnes popřel sobotní tvrzení Kyjeva, že příprava dohody mezi Ruskem a Ukrajinou pokročila natolik, aby o dokumentu mohli jednat přímo prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Rozhovory na úrovni vyjednavačů a expertů podle Medinského budou pokračovat v pondělí. Medinskij také uvedl, že ukrajinská strana zaujala "realističtější" pozici ohledně neutrálního a nejaderného statusu Ukrajiny.

Moskva oznámila, že dnes v ranních hodinách ruské rakety zničily rafinérii a sklady paliva u Oděsy. Místní úřady potvrdily, že se v ukrajinském přístavním městě ozvala řada výbuchů. V noci na sobotu cílily ruské vzdušné síly také na rafinérii a přilehlá skladiště paliv ve městě Kremenčuk. Podle gubernátora Poltavské oblasti jsou tato zařízení zcela zničena.

Rusko přehodnotilo svoji vojenskou strategii na Ukrajině a soustředí se na ovládnutí východu země včetně oblasti Donbasu do začátku května, uvedla stanice CNN s odvoláním na nejmenované činitele obeznámené s informacemi amerických tajných služeb. Podle britského ministerstva obrany Rusko v posledním týdnu zintenzivnilo aktivity svého letectva na jihovýchodě Ukrajiny. Upozornění ministerstva je v souladu s nejnovějším varováním ukrajinského prezidenta Zelenského, podle něhož se nyní ruské síly zaměří na ovládnutí východní a jižní části Ukrajiny.

Rusko podle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova oznámilo, že platby v rublech, podobně jako za plyn, bude žádat i za další zboží. Západní protiruské sankce urychlily oslabení důvěry v americký dolar i v euro, tvrdí Peskov. Podle místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva bude Rusko vyvážet potraviny a plodiny pouze do přátelských zemí. Na seznamu takzvaných "nikoli přátelských zemí" Moskva v současnosti uvádí více než čtyři desítky států, které uplatňují protiruské sankce: mimo jiné všechny země Evropské unie, Ukrajinu, USA, Kanadu, Británii, Švýcarsko, Jižní Koreu a Japonsko.

