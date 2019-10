Zedníček oslaví své 70. narozeniny na jevišti Divadla Kalich

Praha - Herec Pavel Zedníček oslaví své 70. narozeniny připadající na 1. listopadu na jevišti pražského Divadla Kalich. Na ten den totiž připadá premiéra Moli?rova Lakomce, v němž v režii Jakuba Nvoty ztvární hlavní postavu, sobeckého Harpagona. Ve stejný den před dvaceti lety zahájilo divadlo svůj každodenní provoz původním českým muzikálem Hamlet, v němž Zedníček hrál a zpíval v roli Polonia.

"V počátcích Divadla Kalich jsem byl při premiéře Hamleta. Teď přišlo to výročí, tak si na mě takhle vymysleli, že bude slavit zároveň divadlo i já," řekl v rozhovoru s ČTK Zedníček.

Přestože rodák Valašska, jehož Bolek Polívka ve svém Valašském království jmenoval "ministrem všeho", brzy oslaví sedmdesátku, na jevišti v Lakomci předvádí náročné fyzické výkony včetně sklapovaček a pádu z lavice. "Po fyzické stránce to není úplně procházka růžovou zahradou, tak alespoň něco shodím. Navíc jsem do divadelních zkoušek točil televizní kriminální seriál Einstein, kde hraju šéfa kriminálky, takže nebyl na nějaký oddech čas," uvedl.

Harpagona v minulosti ztvárnili například Louis de Fun?s nebo Alberto Sordi, z českých umělců Miloš Kopecký nebo v televizní inscenaci Viktor Preiss. "Ta role má spoustu poloh. Je tam opravdu co hrát, Lakomec je taková pokladnička herectví. V té roli neschází ani možnost improvizace, ale nesmí jí být zase moc," podotkl Zedníček.

Absolvent brněnské JAMU je známý z mnoha rolí ve filmu, televizi i v divadle. "Každá ta profese má svoje zákony. Film je hezká věc, ale to, co natočíte, už zůstane stejné. Divadlo má výhodu v tom, že je každé představení před jinými diváky, jezdíte na různá místa, je to prostě živé. Kouzlo okamžitého zážitku a možnost něco do příště změnit. U filmu všechno skončí natáčením, a pak si říkáte, že to šlo udělat jinak," řekl.

Televizní diváci Zedníčka znají také jako televizního moderátora soutěže Kufr a pořadu Ptákoviny, na TV Barrandov moderoval se svým synovcem Jakubem pořad Kurňa, co to je? Odtud pochází jeho zařazení mezi "baviče". "To mě neuráží, vždyť jsme bavili lidi i sami sebe. Ale hrál jsem i Richarda III. nebo běžce v inscenaci Maraton v Divadle Na zábradlí a můžu říct, že veselejší role jsou těžší. U těch vážných se stačí nějak zatvářit, ale pobavit lidi nějakou kravinkou je umění. Je těžší diváka rozesmát než rozplakat," uvedl.

Zedníček začínal v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. S Jiřím Bartoškou a s Karlem Heřmánkem v roce 1977 dostali nabídku na angažmá v Divadle Na zábradlí v Praze, které považuje za zlom ve své herecké kariéře. "Měli jsme štěstí, že jsme se potkali s režisérem Evaldem Schormem, se kterým jsem dělal nějakých 15 nebo 20 her, Schorm byl jedním z nejlepších režisérů, kteří kdy exitovali," řekl Zedníček, který se drží kréda, že člověk má být na ostatní lidi slušný a všechno se dá řešit s úsměvem. "Být milý, moci se druhému podívat do očí a říct si: Kurňa, nikomu jsem nic neudělal a je nám fajn," řekl.