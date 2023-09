Zdravotnické odbory se chtějí kvůli přesčasové práci obrátit na EK

Praha - Zdravotnické odbory se chtějí obrátit kvůli novele zákoníku práce týkající se přesčasové práce na Evropskou komisi (EK). Předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel věří tomu, že komise na ČR zatlačí. Novela, kterou v úterý schválila Sněmovna, umožňuje lékařům sloužit až dvojnásobné množství přesčasů proti současné legislativě. Změny by mohly platit už od října. Zástupci mladých lékařů ji odmítají a hrozí odmítnutím sloužit. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociálních věcí ČR Dagmar Žitníkové je nejhorší to, že novela stav na pět let zafixuje a nic se nezmění. Engel a Žitníková to dnes řekli na briefingu.

Novela vznikla primárně jako transpozice směrnice EU do české legislativy, zlepšuje mimo jiné podmínky pracovníků zaměstnaných na dohodu nebo pracujících z domova. Změnu v přesčasech, která podle zástupců mladých lékařů legalizuje současnou nezákonnou praxi, navrhl poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). "Je paradoxní, že je to součástí novely o slaďování pracovního a soukromého života," řekl Engel.

Podle něj je třeba analyzovat, jak směrnici aplikují v Rakousku a Německu. "Jsou nám dávané za vzor, že to tam také mají," popsal. Problematický může být také legislativní proces, protože směrnice platí už od roku 2013, letos končí přechodné období, měli by to podle něj posoudit právníci. Zároveň podle něj sice hrozí pokuta, pokud nebude směrnice v české legislativě do 19. září, ale stejně tak hrozí, pokud budou změny proti duchu aplikované směrnice. "Je to v té preambuli, takže pokuta hrozí tak jako tak," dodal.

Podle něj bude pro chod nemocnic problematická také změna zákoníku, která ruší možnost 24hodinové směny. Lékaři podle něj budou muset po 12hodinové směně jít domů a na další směnu přijít až po odpočinku, což jim ještě více naruší jejich pracovní cyklus. "Zejména u mladých kolegů je stupeň dobrovolnosti nízký, protože od zaměstnavatele potřebují pomoc se vzděláváním," popsal Engel. Je také apelováno na kolegialitu.

Podle Engela změna nahrává zaměstnavatelům. "Protože těm se legalizuje to, co se tam už dosud dělo. Budou moci vykázat, že většina lidí se jim do 816 hodin vejde," popsal. I podle zástupců Sekce mladých lékařů České lékařské komory, kteří v pondělí jednali s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) a práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), je současná praxe nelegální, v některých nemocnicích podle nich lékaři uzavírají na přesčasové služby dohody nad rámec pracovních smluv. Proto chtějí letos v prosinci odmítnout pracovat tyto hodiny nad rámec současných 416 hodin.

V současné době může podle zákoníku práce zaměstnavatel nařídit všem pracovníkům 150 hodin přesčasů za rok, u zdravotníků je možnost dobrovolně pracovat až 416 hodin. Novela má umožnit dobrovolný objem hodin až na dvojnásobek, u pracovníků zdravotnických záchranných služeb (ZZS) na více než 1000 hodin.

Už v současné době může podle Žitníkové už v současné době zdravotník v ZZS odpracovat za jeden rok v hodinách práce až rok a půl. "Máme možnost pracovat osm hodin přesčasů týdně, přidáno bude 12 hodin," popsal zdravotník Jakub Štětka. V realitě to podle něj znamená čtyři dny v měsíci navíc, práce ZZS přitom podle něj každý rok objektivně přibývá. "Počet lidí, kteří jsou ochotní brát přesčasy klesá, protože práce je čím dál tím víc," dodal.