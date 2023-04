Zběh od wagnerovců se u soudu přiznal k účasti na rvačce v baru

Oslo - Bývalý příslušník ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Andrej Medveděv, který žádá o azyl v Norsku, se dnes před soudem přiznal k účasti na rvačce před barem v Oslu a k nošení vzduchovky na veřejnosti. Informovala o tom agentura Reuters, podle které by mu i v případě odsouzení mohlo být uděleno dočasné povolení k pobytu.

Šestadvacetiletý Rus v lednu vstoupil ilegálně do Norska překročením hranice mezi Norskem a Ruskem, která je dlouhá 198 kilometrů. Od té doby vypovídal o svém působení v bojích s ruskými jednotkami na Ukrajině. Uvedl mimo jiné, že byl na Ukrajině svědkem masových vražd a že je ochoten svědčit proti vedení Wagnerovy (v přepisu z ruštiny Vagnerovy) skupiny.

Medveděv se dnes přiznal k tomu, že se 22. února popral před barem v Oslu a bránil policistovi ve výkonu služby. Rovněž se přiznal k tomu, že 14. března při jiné příležitosti měl u sebe na veřejnosti vzduchovku.

K násilí proti policistovi, což je nejzávažnější obvinění, kterému čelí a za které je maximální trest tři roky vězení, se nepřiznal.

"Chápe, že se ten večer neovládl, požil příliš mnoho alkoholu a vypukla rvačka s lidmi před barem," řekl jeho právník Brynjulf Risnes o událostech z 22. února. "Nesouhlasí s tím, že by použil násilí vůči policistovi. To bylo nedorozumění. Policisty se nikdy nedotkl," dodal.

Policista Medveděva popsal obviněného jako rozrušeného, "viditelně opilého" a "bojovně naladěného". Medveděv uvedl, že se za to, co se stalo, "velmi stydí", podrobnosti rvačky si prý nepamatuje. Dodal, že projevy odporu a násilí, z nichž je obviněn, byly reflexy způsobené bolestí ze spoutání. "Neměl jsem v úmyslu nikomu ublížit," vypověděl. "Byla to jen přirozená fyzická reakce na bolest, kterou jsem prožíval," dodal. Řekl také, že si v obchodě v Oslu koupil vzduchovku na sebeobranu, protože se obává o svůj život.

Pokud bude Medveděv odsouzen, nemusí být nutně vyhoštěn z Norska. V případě, že by byl žadatel o azyl odsouzen za násilný trestný čin, imigrační úřady Reuters sdělily, že by mu i tak mohlo být uděleno dočasné povolení k pobytu.

Mluvčí norského ředitelství pro přistěhovalectví se k Medveděvovu případu odmítl vyjádřit.

Medveděva bude nadále vyslýchat zvláštní policejní agentura Kripos, která se zabývá organizovanými, válečnými a dalšími závažnými zločiny. V současné době se Kripos podílí na snahách Mezinárodního trestního soudu vyšetřit válečné zločiny na Ukrajině, které Rusko popírá.

"Chceme ho nadále vyslýchat" jako svědka, uvedl Kripos v prohlášení pro Reuters.

Medveděv v únoru agentuře Reuters řekl, že bojoval na Ukrajině, mimo jiné v oblasti kolem Bachmutu, který je centrem několikaměsíčních prudkých bojů mezi ruskými a ukrajinskými silami, jež město téměř zničily. Reuters nemohl jeho tvrzení nezávisle ověřit.

Od svého příjezdu do skandinávské země dává Medveděv úřadům zabrat. V lednu byl krátce zatčen za "porušení bezpečnostních předpisů v jeho okolí", uvedl jeho právník. Začátkem března byl také krátce zadržen kvůli chybějícímu povolení k pobytu v sousedním Švédsku, kam si podle svého právníka jel koupit cigarety, které jsou levnější než v Norsku.

Nad Medveděvem a pravdivostí jeho výpovědí, zejména nad jeho minulostí a okolnostmi útěku z Ruska, zůstává mnoho otazníků. Mnozí odborníci se domnívají, že bývalý žoldák nemohl překročit přísně střeženou hranici bez pomoci.