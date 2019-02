Praha - Český rozhlas (ČRo) v současnosti nepočítá s vůli politiků zvýšit rozhlasový poplatek ze stávajících 45 korun. Do budoucna ale bude prosazovat jeho indexaci. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral. Loni Zavoral hovořil o přání navýšit poplatek o pět Kč. ČRo letos podle Zavorala investuje asi 140 milionů Kč, což je zhruba stejně jako loni.

Poplatek se podle Zavorala nezvyšoval od roku 2005 a v současnosti je na reálné úrovni zhruba 33 korun. Firma jeho navýšení požadovala v souvislosti se zrušením současného režimu pro odpočet DPH, což by znamenalo výpadek hospodaření zhruba 120 milionů Kč. Poslanci ale v současnosti projednávají novelu zákona o DPH, která stávající režim pro odpočet DPH pro ČRo a Českou televizi zachovává nejméně do roku 2021.

Po roce 2021 proto bude ČRo prosazovat indexaci poplatku na inflaci. Příjmy z poplatků tvoří podle Zavorala asi 95 procent rozpočtu Českého rozhlasu. Pro letošní rok rozpočet počítá s navýšením výnosu z poplatků o 19 milionů korun na 2,09 miliardy korun.

"Je potřeba do budoucna zajistit financování ČRo. Indexace poplatku se nám zdá jako politicky nejschůdnější cesta," uvedl. Jedním z hlavních výdajů podniku jsou mzdové náklady. Loni se v ČRo zvýšila průměrná měsíční mzda o zhruba 1500 Kč na 39.394 Kč a navíc 90 procent zaměstnanců dostalo přidáno i letos od 1. ledna. V letošní listopadové výplatě zaměstnanci dostanou odměnu 12.000 Kč.

Propouštění, které proběhlo loni, kdy ČRo snížil počet pracovníků o více než 100 lidí, Zavoral letos ani příští rok nechystá.

Český rozhlas (ČRo) letos investuje přibližně 140 milionů korun, což je zhruba stejně jako loni. Největší část půjde na obnovu techniky a správu majetku. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel René Zavoral.

Největší částka, celkem 20 milionů Kč, půjde do druhé fáze rekonstrukce budovy ČRo v Brně. Podnik také plánuje nákup nových přenosových vozů za 6,5 milionu korun nebo dokončení projektu audio archivu MůjRozhlas za devět milionů Kč. Ten by měl bezplatně umožnit streaming všech archivních záznamů z vysílání ČRo.

"Web MůjRozhlas spouštíme letos 1. prosince jako takový dárek našim posluchačům. Půjde o nejrozsáhlejší audio archiv v ČR," uvedl Zavoral. Archiv má být jedním ze tří webových pilířů ČRo vedle portálu a zpravodajství na internetu.

Dalším letošním projektem má být otevření kavárny v budově ČRo z Vinohradské ulice. Ta by měla přispět k tomu, aby se budova více otevřela veřejnosti a opět se stala místem setkávání lidí.

V programové oblasti ČRo chystá restart stanice ČRo Dvojka, kterou v současnosti poslouchá nejméně lidí za její existenci. Poslechovost během pěti let klesla z půl milionu na 280.000 posluchačů denně. Během dvou až tří let by se stanice podle Zavorala měla dostat na zhruba 400.000. Změny čekají i Vltavu, která by pod novou šéfredaktorkou měla dosáhnout postupného růstu, měl by směřovat k hranici 80.000 denních posluchačů, což je zhruba o 30.000 více než nyní.

ČRo ještě nemá uzavřené hospodaření za rok 2018, ale očekává za loňský rok zisk kolem 32 milionů korun. Cílem média je vždy mít alespoň vyrovnané hospodaření. Za současným kladným výsledkem stojí zejména vyšší výběr koncesionářských poplatků u podnikatelských subjektů v období konjunktury. Kladný výsledek hospodaření bude převeden do účelového fondu, ze kterého ČRo hradí digitalizaci rozhlasového vysílání.

Český rozhlas (ČRo) letos zvýší pokrytí digitálním vysíláním DAB+ ze stávajících 60 procent až na 80 procent. Loni pokrytí vzrostlo ze 40 procent. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel René Zavoral.

"Letos máme v plánu rozšířit pokrytí v okolí Brna, na střední a severní Moravě a také v jižních Čechách," řekl ČTK. Na budování sítě využívá ČRo finanční prostředky z fondu digitalizace, který je tvořen z nakumulovaných zisků minulých let.

Vedení ČRo zároveň jedná se soukromými rádii, aby se k projektu přidala. Vyjednává také s automobilkami o zabudovávání digitálních přijímačů do aut. Podle záměru Evropské komise by měly být tyto přijímače v nových autech do dvou let povinné.

Veřejnoprávní rozhlas zároveň v horizontu dvou let plánuje utlumení analogového vysílání na středních vlnách, což ale bude znamenat převod zhruba 100.000 většinou konzervativních posluchačů na digitální vysílání.

Zavoral nepředpokládá, že by rádia v blízké době opouštěla frekvenční pásmo FM, připomněl ale, že je plné a není v něm prostor pro nové stanice. Ten by mohlo poskytnout právě digi vysílání, které umožňuje zároveň i kvalitnější příjem nebo doplňkové služby. ČRo jej chce využít například pro speciální vysílání Radiožurnálu sport během hokejového mistrovství světa na Slovensku.