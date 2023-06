Závodníci na maratonu zdolají na lodi trasu z Č. Budějovic do Prahy

České Budějovice - Tři dny v lodi čekají účastníky závodu Budějovice - Praha, který dnes ráno v Českém Vrbném odstartoval. Do neděle zdolají po Vltavě trať dlouhou 180 kilometrů. Na start se vydalo zhruba pět desítek lidí. Během tří etap překonají i přehrady na Vltavě. ČTK to řekl ředitel závodu Petr Mojžíšek.

Jde o 40. ročník tradičního závodu. "Letos se nic nemění, závod se ustálil, účastníci jsou na to zvyklí a vědí, co od toho čekat. Je to standardně ustálený formát," uvedl Mojžíšek. Na Vltavu vyrazily lodě různých typů, například kajaky rychlostní i turistické nebo kánoe. Kromě českých účastníků se do závodu přihlásili i zástupci Rakouska, Německa nebo Slovenska.

Dnes čeká startující největší zátěž, protože absolvují 80 kilometrů z Českého Vrbného až k nádrži Orlík. V sobotu před nimi bude 69 kilometrů dlouhá trasa do slapského autokempu Žďáň. Poslední den zdolají 30 kilometrů do cíle v pražské Malé Chuchli. Pikantní bude sobotní etapa kvůli tomu, že většina závodníků vyrazí na osm kilometrů dlouhý běh přes vesnici Křepenice na Příbramsku. "Tam se ta řeka tak meandruje, že elitní závodníci vyskočí na břeh a na místo 15 kilometrů po vodě běží osm kilometrů po poli. Pokud chtějí vyhrát, tak to musí absolvovat," uvedl Mojžíšek.

Dodal, že nejlehčí lodě váží osm až devět kilogramů. Závodníci si je dávají na rameno a v jedné ruce nesou pádlo. "Musí si osvojit techniku běhu, aby jim loď na rameni moc neskákala. Ale je to o takových 10 minut rychlejší než cesta po vodě a to na řece už těžko někde najíždíte zpátky," řekl. Pořadatelé připouštějí, aby si závodníci zkrátili po břehu cestu i na dalších místech. "Ale ono se to nikde jinde nevyplatí," řekl.

Přestože se letos koná 40. ročník, akce má stoletou historii a konala se už v době, kdy na Vltavě ještě nestály přehrady. Po 27 ročnících se maraton přestal jezdit. Bylo to hlavně kvůli výstavbě přehrad v 50. letech minulého století. Až ve 21. století organizátoři tradiční akci obnovili. Nejrychlejší čas na trati z Českých Budějovic do Prahy drží posádka dvojkajaku Plaňanský-Plaňanský z roku 1956, kdy závod zvládla za 11 hodin, pět minut 42 vteřin. "V té době byla Vltava ještě většinově proudící řeka," uvedl Mojžíšek. V obnovené historii nejrychleji do cíle dorazil v roce 2020 Tomáš Pavlík v čase 11:32:36.