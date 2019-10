Závislé na sázení odborníci léčí i anonymně přes internet

Praha - Závislé na sázení léčí odborníci i anonymně přes internet. Program trvá sedm týdnů, pacient plní úkoly, píše si deník a s terapeutem komunikuje přes chat. Dva roky trvající projekt Končím s hraním na virtuální tiskové konferenci vysílané na facebooku představili zástupci neziskové organizace Sananin, která se věnuje lidem z různými závislostmi. Inspiraci pro projekt získala organizace v Nizozemsku.

"Závislost na hazardu bývá pro okolí špatně rozpoznatelná, obvykle je prozradí až neúnosná finanční situace a s tím spojené problémy, třeba v rodině," vysvětlil Jiří Šedivý, který se věnuje práci s lidmi, kteří sází na sport nebo třeba hrají poker na internetu. Virtuální pomoc podle něj umožní závislost odhalit včas. Okolí velmi často nic nepozná. Úlevu hráči obvykle pocítí až ve chvíli, kdy se problémy provalí.

Závislého na hraní podle Śedivého není možné jednoduše zařadit do nějaké společenské skupiny. Větší sklony k hazardu mají muži, obecně jsou to lidé, kteří mají volnou pracovní dobu, nízký dohled a peníze navíc, které mohou utratit. Na sport sází často fanoušci i sami sportovci, někdy k tomu vedou i děti. Častěji také hrají například matky na mateřské. Na rozdíl od hráčů na automatech sází na internetu málokdy lidé na okraji společnosti. Loterie hrají nejvíce lidé nad 35 let, více hazardních hráčů je ale mladšího věku, kteří hrají častěji přes internet.

"Hranice mezi rekreačním, problémovým a patologickým hráčstvím jsou nezřetelné a u každého z nás leží jinde. Proto jako první věc na našem webu nabízíme sebehodnotící dotazník, který chytrému napoví," dodal.

Za sedm týdnů je podle Šedivého cílem programu, aby si závislý uvědomil, kdy hraje, proč hraje a byl připraven to řešit. Do programu se přihlásí mailem a přezdívkou, jinak je anonymní. Poté každý týden plní úkoly, píše si deník a pravidelně chatuje s terapeutem. Většinou si musí přečíst nějaký test, zamyslet se nad ním a sepsat sebereflexi. "Pomáháme uvědomit si souvislosti, které si třeba v běžném životě neuvědomuje," dodal. Uvědomí si například, že příčinou jejich problémů je nespokojenost v práci nebo osobním životě, což potom dál řeší.

Závislostí na hraní a jejími důsledky je v České republice podle odhadů ohroženo asi 800.000 hráčů a jejich rodinných příslušníků. V riziku patologického hráčství jsou asi dvě procenta dospělých. Z těchto asi 165.000 lidí je 85 procent mužů. Mezi mladými do 16 let hrozí závislost na hazardu čtyřem procentům populace.