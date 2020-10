Zástupci kultury: O program Covid-kultura je zájem, je ale špatný

Ostrava - Pořadatelé kulturních akcí v Moravskoslezském kraji mají o program Covid-kultura zájem, podle nich je ale špatně nastavený. Předsedkyně Moravskoslezské asociace kulturního sektoru Karolína Skórková to dnes uvedla na svém facebookovém profilu.

"(Ministryně financí) Alena Schillerová ve včerejších Otázkách Václava Moravce prohlásila, že o podporu z programu Covid-kultura není zájem. Jde o tragický omyl, protože skutečnost je přesně opačná," uvedla. Podle ní a celé asociace je ze strany kulturního průmyslu o podporu zájem enormní. "Jde totiž o jedinou šanci, jak mohou subjekty podnikající v kultuře přežít. Zdůrazňujeme slovo přežít, nikoliv vydělávat," řekla. Podmínky programu Covid-kultura byly ale podle ní nastaveny natolik mimo realitu kulturního průmyslu, že o tuto podporu drtivá většina subjektů nemohla žádat.

Nová opatření omezují podle ní opět především kulturní sektor. "Na konci září prohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula, že opatření budou směřovat hlavně do omezení volnočasových aktivit, a tudíž nebude omezena ekonomika. Pan ministr tehdy zcela ignoroval skutečnost, že podnikatelská odvětví navázaná na volnočasové aktivity (zejména kultura a sport) jsou důležitou součástí národní ekonomiky, že živí desetitisíce obyvatel, kteří ze svých příjmů odvádějí daně do státního rozpočtu," řekla.

Podle asociace nejde o omezení volnočasových aktivit, ale o zcela mylné chápání společenského i ekonomického významu kultury, potažmo kulturního průmyslu. "Teď již nejde o rozvolňování, musíme být poctiví a vše nějak vydržet, lidé by ze strachu stejně na kulturu nezačali chodit. Teď jde o nastavení podmínek pro přežití kulturního průmyslu. Je nutné to udělat efektivně a hlavně rychle," uvedla Skórková.

Na podporu kultury vláda nejprve schválila miliardový podpůrný balíček, později ministerstva kultury a průmyslu spustila program Covid-kultura, který směřuje k podnikatelům v kultuře a má k dispozici 900 milionů korun. Program má kompenzovat výdaje, které vznikly v souvislosti s neuskutečněnými akcemi. Ne všechny subjekty působící v kultuře, které kvůli vládním opatřením tratily, ale na peníze z něj dosáhnou. Na to, že na peníze nebudou mít nárok, nejprve upozornili filmoví distributoři, později také Asociace hudebního průmyslu zastupující největší tuzemské společnosti působící v hudebním průmyslu.

Příjem žádostí do programu Covid-kultura měl skončit 18. září, ministerstvo průmyslu ale k tomuto datu evidovalo žádosti jen za zhruba 86 milionů korun, prodloužilo ho tedy do 30. září. Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo kultury chystají druhou výzvu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů.