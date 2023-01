Zástupci kulturní obce očekávají před druhým kolem voleb tvrdou kampaň

Praha - Zástupci kulturní obce očekávají před druhým kolem prezidentských voleb tvrdou kampaň. Například scenárista, režisér, herec a producent Václav Marhoul řekl ČTK, že následujících 14 dní bude 'peklem na Zemi'. Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel podle konečných výsledků první kolo vyhrál se ziskem 35,4 procenta hlasů před předsedou ANO a expremiérem Andrejem Babišem, kterého volilo 34,99 procenta lidí.

Textař a bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček nepovažuje výsledky prvního kola za překvapivé v tom smyslu, že podle něj postoupili předpokládaní kandidáti. Jako překvapivý však vidí náskok, který měli před ostatními šesti kandidáty.

"Spíše než výsledky voleb ze včerejšího dne byly zajímavé reakce ostatních - to, že paní (Danuše) Nerudová, pan (Pavel) Fischer a pan (Marek) Hilšer jednoznačně podpořili Petra Pavla. Velice zajímavá ještě byla tisková konference a vyjádření pana (Andreje) Babiše, který před volbami přislíbil klidnou a vlídnou tvář, ale hned při té tiskové konferenci začala velice horká, taková vitriolová kampaň. Doufám, že se všichni uklidníme a bude to klidnější, než se jevilo včera," řekl ČTK Horáček.

Režisér Marhoul má pocit, že se lidé dočkají 'nejhoršího a nejobludnějšího' způsobu vedení volebního boje ze strany Andreje Babiše a budou vystaveni dezinformacím a manipulaci. "Výsledek voleb vidím nadějně, ale zároveň ostražitě. Je otázka, nakolik se voliči paní Nerudové a pana Fischera odhodlají k tomu jít k volbám a volit generála Pavla, kterého bude Babiš, jakkoliv je to paradoxní, dehonestovat jako bývalého člena KSČ a podobně. Strategie bude znechutit liberály jako jsem já a mnoho jiných a donutit je k tomu, aby nešli k volbám," prohlásil.

Podle hudebního skladatele a bývalého prezidentského kandidáta Vladimíra Franze dopadlo první kolo prezidentských voleb podle očekávání s velkým rozestupem mezi první trojicí a dalšími kandidáty. "Myslím, že následujících 14 dní bude ve stylu filmu Křidýlko nebo stehýnko - každá rána je dovolena," připomněl Franz francouzskou komedii.

Herečka Veronika Žilková, která volila Danuši Nerudovou, se podle svých slov druhého kola prezidentských voleb nezúčastní. "Kandidát, který se zaštiťuje slovy Václava Havla, byl v komunistické straně v době, kdy Václav Havel seděl ve vězení. Takže já jsem už odvolila," řekla ČTK Žilková. Dodala, že třetí místo Nerudové je velký krok k postavení žen na české politické scéně, protože ze všech žen, které kdy kandidovaly, bývalá rektorka Mendelovy univerzity dosáhla nejlepšího volebního výsledku.

Profesor anglické literatury a překladatel Martin Hilský vyzdvihl vysokou účast v rvním kole voleb, která dosáhla 68,24 procenta, tedy 5,6 milionu voličů, což bylo zhruba o 447.000 lidí více než v úvodním kole v roce 2018. "Ta vysoká účast ve volbách mě nesmírně potěšila. To je zásadní věc, protože asi nejhorší by byla lhostejnost, pak by nic nemělo smysl. Tohle je ta nejlepší zpráva, jakou jsme mohli dostat jako společnost," sdělil ČTK.