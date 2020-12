Zástupci EU a Británie podepíšou dohodu o vzájemných vztazích

Brusel/Londýn - Jen den před koncem roku, kdy skončí přechodné období po odchodu Británie z Evropské unie, podepíší zástupci obou stran nedávno dokončenou dohodu o uspořádání budoucích vztahů. Dokument, který se složitě vyjednával devět měsíců, v úterý schválili představitelé 27 členských zemí EU. Platit začne 1. ledna.

Dohodu o obchodu a spolupráci, která mimo jiné znamená, že Británie a EU budou nadále obchodovat bez plošných cel, dopoledne podepíší v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Dokument poté na palubě letounu britského královského letectva dorazí do Londýna, kde pod něj svůj podpis připojí premiér Boris Johnson. Poté o něm bude jednat britský parlament.

Debata v Dolní sněmovně má začít v 10:30 SEČ a podle odhadů by se hlasování mohlo uskutečnit zhruba pět hodin poté. Odpoledne pak dohoda poputuje do Sněmovny lordů, která by měla hlasovat pozdě večer. Evropský parlament už souhlasil, že o dohodě bude hlasovat až po Novém roce.

Británie opustila evropský blok po 47 letech na konci letošního ledna. Obě strany se od té doby komplikovaně domlouvaly na podobě budoucích vztahů a ještě v polovině prosince hovořili vrcholní politici o tom, že jako pravděpodobnější vidí krach jednání než uzavření dohody. Nakonec se však vyjednávačům podařilo dospět ke kompromisu, který oznámili na Štědrý den.