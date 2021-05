Zápasník Omarov se v Sofii probil na olympijské hry

Sofia - Zápasník řecko-římským stylem Artur Omarov se probojoval na olympijské hry. Na turnaji světové kvalifikace v Sofii porazil tři soupeře a coby finalista váhové kategorie do 97 kilogramů si jako jediný český reprezentant zajistil účast v Tokiu. Pod pěti kruhy bude soutěžit ve 32 letech poprvé.

"Jsem strašně šťastný. Konečně se mi to podařilo, po takový době," radoval se ve videopřenosu na facebooku Českého svazu zápasu po klíčovém vítězství nad Litevcem Viliusem Laurinaitisem. Na cestě do semifinále předtím porazil Damiana von Euwa ze Švýcarska a Němce Petera Öhlera. V neděli se utká o turnajové prvenství s Alexem Szökem z Maďarska.

Dagestánský rodák Omarov, který reprezentuje Česko od roku 2009, si vynahradil zklamání z březnové evropské kvalifikace v Budapešti, kde ho dělila od postupu do Tokia jediná výhra, ale klíčový duel nezvládl. Také před OH v Londýně 2012 a v Riu 2016 ho od účasti dělilo jediné vítězství.

Totéž se v pátek přihodilo Adéle Hanzlíčkové, která jediná reprezentovala český zápas na minulých hrách v Riu. Dnes si kvalifikační neúspěch částečně vynahradila ziskem bronzu. V duelu neúspěšných semifinalistek ve váhové kategorii do 68 kg položila na lopatky tureckou soupeřku a medailistku z mistrovství světa i ME Buse Tosunovou.

V bulharské metropoli to bylo čtvrté vítězství sedmadvacetileté reprezentantky a bronzové medailistky z dubnového mistrovství Evropy. Jedinou porážku utrpěla v klíčovém souboji o postup do finále od domácí Mimi Christovové.

Omarovovým kolegům v řecko-římském stylu se do Tokia nepovedlo postoupit. Petr Novák se ve váze do 87 kg po dvou výhrách probil do čtvrtfinále, ale tam jej přemohl Chorvat Ivan Huklek. Oldřich Varga, kterého v sedmasedmdesátce dělilo v Budapešti stejně jako Omarova jediné vítězství od postupu, tentokrát prohrál hned první zápas. Štěpán David (do 130 kg) slavil jednu výhru, ale v osmifinále ho porazil Ukrajinec Mykola Kučmij.