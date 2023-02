Zápas blbec, komentoval vysokou porážku s Finy obránce Zábranský

Malmö - Čeští hokejisté ve třetím vzájemné utkání v sezoně poprvé neuspěli s Finskem a po výhrách v listopadu na turnaji v Turku 5:2 i v prosinci na Švýcarských hrách v Helsinkách 3:2 jim dnešní duel vůbec nevyšel. Obránce Libor Zábranský mladší doufá, že v neděli proti Švýcarsku dojem z porážky 1:6 napraví a zakončí Švédské hry úspěšně.

Podle zadáka finského Jukuritu Mikkeli dala ráz utkání první třetina. "Když se proti Finům prohrává 0:2, je to těžké. Dali dva rychlé góly a to už se proti nim těžko dotahuje. Tak zkušený tým, když vede, pohlídá si to. My jsme byli v nějaké křeči," řekl Zábranský novinářům po utkání v Malmö.

"Na nich byla vidět ladnost, zatímco nám odskakovaly puky. I šťastné góly dali, po odrazu od obránce. Zápas blbec, bych řekl. Nezbývá nic jiného, než se otřepat, je to krátkodobý turnaj, zítra máme další zápas a musíme začít jinak," uvedl syn asistenta trenéra národního týmu Libora Zábranského.

Začátek přitom podle dvaadvacetiletého odchovance Komety Brno nebyl špatný. "Oni mají zkušený tým. My jsme to věděli, připravovali se na to. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme dostali dva góly z přečíslení a pak už jsme to tlačili do kopce," uvedl Zábranský. "Není to příjemné, když s tím chcete něco udělat a hned dají gól. Bohužel to tak bylo, vůbec jsme nepředvedli, co jsme chtěli. A dostali jsme za to zaslouženou lekci," navázal.

Zastavit rozjeté Finy se podařilo českému týmu alespoň ve třetí třetině, do které už nastupoval za stavu 0:6. "Není to nikdy příjemné, ale to je hokej, i takové zápasy jsou. Nemělo by se to na takových turnajích stávat, ale je to zase nějaká zkušenost. Řekli jsme si, že třetí třetinu musíme urvat a zkusit s tím něco udělat, začít vyhrávat souboje a aspoň něco pozitivního si z toho vzít. To se nám částečně podařilo," konstatoval Zábranský.

Jeho otec po boku kouče Kariho Jalonena utrpěl stejně vysokou porážku 1:6 jen loni v květnu v semifinále mistrovství světa s Kanadou v Tampere. "Pozitiv je hodně málo a těžko se hledají. Ale aspoň třetí třetinu jsme vyhráli 1:0. Od toho se musíme nějak odrazit, je to nepříjemný výsledek, ale čeká nás další zápas. Musíme se na to podívat, budeme mít mítink. Musíme se odrazit od třetí třetiny, kterou jsme vyhráli a zítra začít úplně jinak," dodal Zábranský.