Západ se rozhodl vyřadit některé ruské banky z platebního systému SWIFT

Brusel - Evropská komise (EK) se společně s lídry nejlidnatějších zemí Evropské unie, Spojenými státy, Kanadou a Británií dohodla na snaze odpojit vybrané ruské banky od globálního systému SWIFT, který je klíčový pro mezinárodní finanční transakce. Oznámila to dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, která v projevu označila počínání ruské armády na Ukrajině za barbarské. Krok podporuje i Německo, které se zpočátku stavělo proti odstřižení Ruska od systému SWIFT.

"Zavazujeme se zajistit, že vybrané ruské banky budou odstraněny z komunikačního systému SWIFT. To zajistí, že tyto banky budou odpojeny od mezinárodního finančního systému, což zasáhne jejich schopnost operovat globálně," píše se ve společném prohlášení EK, Německa, Francie, Itálie, Británie, Kanady a Spojených států.

Po odpojení Ruska od zmíněného systému v posledních dnech hlasitě volali nejen lídři ukrajinské vlády, ale i mnozí politici v členských zemích EU nebo v USA. Systém SWIFT vznikl v roce 1973 a má centrálu v Belgii. Je považován za jakousi kostru pro bezproblémové mezinárodní platby a spojuje na 11.000 bank. Na systém dohlíží belgická centrální banka ve spolupráci s centrálními bankami v USA či Británii. BBC podotýká, že snahy odpojit od něj Rusko by měly dopad i na další země, například v podobě narušení nákupů ruského plynu a ropy.

Von der Leyenová dnes řekla, že odpojení ruských bank navrhne lídrům členských zemí unie. Už předtím bylo na neděli svoláno jednání unijních ministrů zahraničí týkající se protiruských sankcí.

Západ dnes večer zároveň ohlásil další opatření, která mají zvýšit izolaci Ruska od globální ekonomiky a oslabit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině po čtvrtečním útoku ruských jednotek. Cílem nových sankcí je paralyzovat aktiva ruské centrální banky a zabránit ruským oligarchům ve využívání svých majetků na západních trzích.

"Tato opatření uvedeme do praxe v následujících dnech," uvádí společné prohlášení EK a šesti západních zemí.

Washington kvůli invazi na Ukrajinu zvažují sankce vůči ruské centrální bance

Spojené státy a jejich spojenci jsou blízko k zavedení nových drastických sankcí vůči Rusku, které by mohly ochromit jeho ekonomiku a finanční systém. Agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje uvedla, že Washington zvažuje sankce proti ruské centrální bance se zaměřením na rezervy země. Není však jasné, v jak pokročilé fázi tato jednání jsou.

"Sankce vůči ruské centrální bance by pravděpodobně mohly mít dramatický dopad na ruskou ekonomiku a její bankovní systém, podobný tomu, co jsme viděli v roce 1991," uvedla zástupkyně hlavního ekonoma Institutu pro mezinárodní finance (IIF) Elina Ribakovová. "Pravděpodobně by to vedlo k masivnímu výběru peněz z bank a k dolarizaci, prudkému výprodeji a odčerpávání rezerv - a možná k úplnému zhroucení ruského finančního systému."

Konečné rozhodnutí zatím nebylo přijato, ale vláda prezidenta Joea Bidena zvažuje všechny možnosti ve snaze odradit ruského prezidenta Vladimira Putina od další devastace na Ukrajině, uvedly zdroje. Spojené státy se snaží každý krok učinit ve spolupráci se spojenci v Evropě, aby byl co nejúčinnější, dodaly.

"Sankce vůči ruské centrální bance jsou sankce drakonické, jaké jsme použili vůči Íránu," uvedl na twitteru republikánský poslanec French Hill.

Bidenova vláda již uvalila sankce na pět ruských bank, včetně Sberbank a VTB Group. Rusko na začátku roku mělo více než 360 bank.

Zaměřením na ruskou centrální banku by Washington mohl zkomplikovat realizaci měnové politiky a zároveň odstranit potenciální zdroj hotovosti pro vládu.

Ztráta přístupu k financím v zahraničí by ruskou centrální banku ochromila, protože banka se snaží podpořit rubl na devizovém trhu prodejem tvrdé měny. Přímé intervence, které byly oznámeny tento týden, když Putin nařídil armádě zaútočit na Ukrajinu, znamenají první zásah ruské centrální banky na trhu od roku 2014.

Analytik společnosti Bluebay Asset Management Tim Ash se domnívá, že takový krok by byl pro Rusko zničující. "Viděli bychom pád rublu."

Spojené státy už v minulosti sankcionovaly centrální banky svých protivníků. V roce 2019 zařadilo ministerstvo financí na černou listinu měnové orgány Íránu a Venezuely, protože přes ně proudily peníze, které podporovaly destabilizující aktivity v těchto regionech. Na černé listině je také centrální banka Severní Koreje.

Ruská centrální banka má zhruba 22 procent svých zásob ve zlatě, které většinou drží v Rusku, aby byly mimo dosah západních sankcí. Zhruba 13 procent zásob banky je v čínských jüanech. Podle sanalytika banky Credit Suisse Group Zoltana Pozsara má Rusko v zahraničních měnách mimo domovinu stále asi 300 miliard USD. Dost na to, aby to v případě sankcí narušilo peněžní trhy.

Sankce vůči centrální bance by také mohly ovlivnit schopnost země usnadňovat obchod a omezily by její schopnost podporovat mezinárodní investice.

Mezi další finanční sankce, které by mohly být ještě na stole, patří zákaz pro západní veřejné penzijní fondy investovat do ruských aktiv a vyloučení země z indexu dluhopisů rozvíjejících se trhů, který sestavuje americká investiční banka JPMorgan Chase & Co, anebo ekvivalentních indexů MSCI, dodal Ash.