Zámek ve Vizovicích představuje filmy s vánoční tematikou

Vizovice (Zlínsko) - Na zámku ve Vizovicích na Zlínsku je ode dneška k vidění výstava představující pohádky a filmy s vánoční tematikou. Návštěvníci si mohou prohlédnout napodobeniny rekvizit nebo kostýmů z vybraných snímků, v papírových bublinách na stěnách výstavních sálů jsou vypsané i některé notoricky známé filmové hlášky. ČTK to dnes řekla kastelánka zámku Jana Pluhařová.

"Naše letošní výstava se vymyká úplně všemu, co jsme doteď kdy připravovali, protože téma Vánoc se tady objevuje úplně z jiné strany. My jsme se pustili do vánočních filmů nebo filmů, které o Vánocích v televizi vidíme. Poskládali jsme výstavu z drobných instalací, kde si můžou na základě vystavených předmětů návštěvníci sami hádat, o jaký film se jedná," uvedla kastelánka.

Výstava nazvaná Vánoční pelíšek se věnuje dvacítce snímků, mimo jiné filmům Tři oříšky pro Popelku, Pelíšky, S tebou mě baví svět, Perinbaba, Mrazík, Sám doma nebo Láska nebeská. Exponáty museli pořadatelé buď sami vyrobit, případně si je půjčit od známých. "Snažili jsme se co nejvíc napodobit jednotlivé předměty nebo konkrétní scény z filmů, které jsme tu chtěli mít," řekla Pluhařová.

U vstupu na výstavu dostanou návštěvníci letáček, na němž jsou všechny filmy, kterým je věnována pozornost, vypsané. "Nabídka filmů s vánoční tematikou je obrovská. Chtěli jsme, aby se lidé zbytečně netrápili a nevznikaly třeba konflikty v rodině, že je to ten a ten film, a on tu na výstavě třeba vůbec není. Má to být trochu nápověda," uvedla kastelánka.

Na výstavu umístěnou v přízemí zámku mohou lidé vyrazit o tomto i nadcházejícím víkendu a pak od Štědrého dne až do 29. prosince, vždy mezi 13:30 a 16:30. Souběžně je připravena výstava Městečko z ruky ve vstupním průjezdu. "Vytvořili si ji návštěvníci sami, protože celou sezonu vyráběli v pokladně zámku papírové domy a domky. Nyní je z nich vystavěné městečko," doplnila Pluhařová.

Od 22. prosince bude navíc v zámecké kapli k vidění tradiční výstava betlémů, mezi nimiž se objeví například vyřezávaný a polychromovaný betlém z 19. století, který je součástí sbírek zámku, nebo novodobý kovaný betlém z Valašska. Zámek ve Vizovicích si letos v hlavní turistické sezoně prohlédlo 21.183 lidí, loni jich bylo 17.209.