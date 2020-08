Zákon o platformách typu YouTube vláda schválila

Praha - Lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti i před nežádoucí reklamou má zajistit zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Vláda jej dnes schválila, informoval na webu její tiskový odbor. Zákon předložený ministerstvem kultury do českého právního řádu zavádí evropskou směrnici z roku 2018, členské státy se k ní mají připojit do 19. září.

S návrhem zákona má být do českého právního řádu implementována směrnice, která obsahuje nový segment služeb, tedy platformy pro sdílení videonahrávek. Jednou z nejznámějších takových platforem je YouTube. Na ty se dosud nevztahovala téměř žádná právní regulace.

Navržený zákon zavádí definici služby platformy pro sdílení videonahrávek, určuje, kdo je poskytovatelem takové služby, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek se stanoví povinnost oznámit provozování této služby Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento subjekt ponese redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti.

Dnes se totiž tyto služby od televizního vysílání a audiovizuálních služeb na vyžádání zásadně odlišují tím, že poskytovatel nenese redakční odpovědnost za obsah na těchto platformách. Přitom se ale služby platforem pro sdílení videonahrávek ucházejí o stejné publikum a příjmy jako televizní vysílání a audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Záměrem právní úpravy je zejména zavést pravidla, která by příjemce sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit stávající ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení. Televizní vysílání, služby na vyžádání a platformy pro sdílení videa už do roku 2018 podléhaly pravidlům s různou úrovní ochrany spotřebitele, platformy pro sdílení videonahrávek nikoli. Návrh zákona upravuje speciální skutkovou podstatu přestupku, která spočívá ve zpracování osobních údajů dětí získaných při poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek.

Návrh zákona zakazuje vysílání reklamních a teleshoppingových šotů v pořadech pro děti a stanoví přesnější nároky na zpřístupňování pořadů pro sluchově a zrakově postižené. Může proto mít podle předkládací zprávy dopady třeba na příjmy provozovatelů vysílání z obchodních sdělení vysílaných v rámci jejich programů. Návrh ale uvolňuje pravidla pro množství reklamy v televizním vysílání dle potřeb a obchodní strategie jeho provozovatelů.

Lepší zpřístupnění televizních pořadů osobám se sluchovým a zrakovým postižením může zase mít za následek rozšíření okruhu a počtu příjemců vysílání, a tedy vyšší zisk provozovatelů vysílání.

Směrnice nově stanoví povinnost pevného podílu evropských děl pro nelineární služby, tedy služby na vyžádání. V katalozích těchto služeb by měli provozovatelé vyhradit alespoň třicetiprocentní podíl evropským dílům a zajistit jejich dostatečné zdůraznění. Evropská unie tím chce posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního průmyslu.