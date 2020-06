Zájemci o trolejbusy si mohou prohlédnou česko-americký vůz

Praha - Zájemci o trolejbusovou dopravu si mohou v pražském muzeu MHD ve Střešovicích prohlédnout trolejbus Škoda 14 TrE, který jezdil od roku 1998 do loňského listopadu v Dytonu v americkém Ohiu. Dopravní podnik RTA Dayton jej daroval časopisu Československé dopravák, který jej zapůjčil do Střešovic. K vidění bude do 1. listopadu 2020 a zda se vypraví s návštěvníky do ulic Prahy, není jasné. Novinářům to řekli zástupci dopravního podniku (DPP) a šéfredaktor časopisu Libor Hinčica, který přesun vozu do České republiky inicioval.

"Nápad vznikl tak, že jsem v šesti letech dostal fotku trolejbusu Škoda 14TrE v Americe. Jako milovník trolejbusů jsem si říkal, že bych se tam rád podíval a svezl se. Což se mi povedlo. Pak jsem si říkal, že bude určitě víc lidí, kteří by se tím chtěli povozit, ale nemají to štěstí, tak jsem zkusil oslovit dopravní podnik v Daytonu, za jakých podmínek by bylo možné jej sem dostat. A oni nám jej darovali," řekl Hinčica.

Zda se trolejbus vydá se zájemci i do ulic, není jasné. "Pokud se panu Hinčicemu podaří zajistit na drážním úřadu jakékoliv povolení k provozování toho vozidla na dráze, tak samozřejmě vyjdeme rádi vstříc tomu, že jej budeme na naší skromné trolejbusové dráze prezentovat," řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Majitelem trolejbusu je zmíněný časopis. Na převoz vyhlásil sbírku, kdy lidé přispěli asi 700.000 korun. V pondělí 15. června pak byl vyložen ve Střešovicích. "Převoz nám zkomplikoval covid-19, kdy přístav v Baltimoru neumožnil vjezd přepravní firmě. Tak byl odvezen zpět do Daytonu a následně jsme hledali jiný přístav," řekl Hinčica. Až skončí výpůjčka DPP, vozidlo bude umístěno do muzea dopravy ve Strašicích na Plzeňsku.

Trolejbus byl vyroben pro Dayton. Konstrukce vycházela z československého trolejbusu Škoda 14Tr, které začal vyrábět závod v Ostrově nad Ohří v roce 1981. Spolu s firmou AAI Baltimore založila Škoda Ostrov společnost ETI Baltimore, která trolejbusy začala vyrábět. Škoda dodávala do USA hotové skelety, elektrickou výzbroj i náhradními díly a ve Spojených státech vše bylo pouze smontováno. Kromě modelu 14 TrE vznikl ještě typ 15 TrE pro San Francisco.

DPP má v současné době tři trolejbusy. Dva z nich jsou vystaveny ve Střešovicích Tatra 400 a Škoda 8 Tr a třetím je Praga TOT, která je nyní na generální opravě v dílnách v Hostivaři. "Kromě toho jsme před nedávnem pořídili z Plzně starší trolejbus, který budeme používat pro výcvik našeho dílenského i jízdního personálu," řekl Šurovský.

Muzeum bude je otevřeno do 17. listopadu, a to vždy v soboty, neděle a státní svátky. Otevírací doba bude od 09:00 do 17:00. Do 2. září bude výjimečně otevřeno také každou středu odpoledne od 13:00 do 18:00. V historické vozovně ve Střešovicích funguje od roku 1993. Budova vozovny postavená v roce 1909 byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. V běžném provozu byla do roku 1992, kdy byla přestavěna na muzeum.