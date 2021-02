Zájemci o maturitní studium se mohou dnes nejpozději hlásit na SŠ

Praha - Zájemci o maturitní studium mohou dnes nejpozději podat přihlášku na střední školy, kam se nedělají talentové zkoušky. Na rozdíl od jiných let se letos kvůli epidemii covidu-19 nebudou muset na čtyřletých oborech konat jednotné přijímací zkoušky, většina škol u nich ale podle zjištění ČTK zůstane. Pokud se škola rozhodla je vynechat, bude mít školní přijímací zkoušky. V případě, že nebude mít převis uchazečů, bude moct ředitel do 8. března rozhodnout o tom, že přijme žáky bez zkoušek. Na víceletých gymnáziích zůstanou jednotné přijímací testy povinné.

Přijímací zkoušky organizované Cermatem se mají konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky mohou být od 12. do 28. dubna.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích testů prodlouží čas na češtinu o deset minut a na matematiku o 15 minut. Test z českého jazyka tak bude trvat 70 minut a z matematiky 85 minut. Vzhledem k současné výuce na dálku se totiž podle ministerstva nedá očekávat, že by při zachování běžné délky zkoušek měli žáci výsledky srovnatelné s minulostí.

Uchazeči si obvykle podávají přihlášky na dvě školy. Na složení zkoušek pak mají dva pokusy. Loni dělali zkoušky kvůli epidemii v jediném termínu, což vyvolalo vlnu kritiky mezi rodiči i některými odborníky, kteří tvrdili, že to může znevýhodnit žáky s větší trémou. Na čtyřleté obory se v minulém roce přihlásilo zhruba 69.000 uchazečů a na osmiletá či šestiletá gymnázia kolem 25.000 žáků pátých a sedmých tříd.

Zájemci o obory s talentovou zkouškou mohli v aktuálním školním roce podávat přihlášku do 30. listopadu. Talentové zkoušky do uměleckých oborů se dělaly v lednu, na sportovních gymnáziích jejich období začalo rovněž v lednu a potrvá do konce března.