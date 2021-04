Zájem o vakcínu Sputnik V mají po Bavorsku i další spolkové země

Berlín - Po vzoru Bavorska se chce na nákupu vakcíny Sputnik V dohodnout s Ruskem také německá spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko, zájem má o milion dávek. Dnes to v rozhlasové stanici NDR řekl tamní ministr zdravotnictví Harry Glawa. O Sputniku vyjednává s Moskvou také Braniborsko. Ruský preparát proti nemoci covid-19, který zatím není v Evropské unii povolen, chce nakoupit i německá spolková vláda, ve středu své unijní kolegy německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Spahn dnes v rozhovoru s rozhlasovou stanicí WDR5 řekl, že Německo chystá bilaterální rozhovory s Ruskem o případných dodávkách Sputniku V pro případ, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přípravek schválí. Zároveň ale očekává, že Rusko dodá unii potřebná data ke schválení látky.

Evropská komise zatím o předběžném nákupu Sputniku nejedná. "Proto jsem na jednání s unijními ministry zdravotnictví oznámil, že proto budeme s Ruskem bilaterálně jednat. Nejdříve ale o tom, kdy a jaké množství by mohlo doručit," vysvětlil Spahn.

Bavorský premiér Markus Söder ve středu na tiskové konferenci oznámil, že Bavorsko se předběžně dohodlo s Ruskem na výrobě Sputniku V v bavorském Illertissenu, kde by mohlo ještě v červenci získat zhruba 2,5 milionu dávek. Podmínkou pro využití této látky je ale podle něj schválení EMA, nebo příslušnými německými úřady.

Dnes pak záměr pořídit si Sputnik V ohlásilo Meklenbursko-Přední Pomořansko. Tamní zemský ministr zdravotnictví Glawa řekl, že ještě dnes do Moskvy pošle smlouvu na jeden milion dávek. Počítá s tím, že s aplikací Sputniku V by tato spolková země mohla začít na konci května, případně počátkem června. Nákup bude stát deset milionů eur (258 milionů korun) a náklady uhradí spolková vláda, která nákupy všech vakcín pro jednotlivé německé země zajišťuje.

Také braniborský premiér Dietmar Woidke dnes řekl, že o možném nákupu Sputniku V jeho země s Ruskem vyjednává. "To, co oznámil Söder, ve mně vyvolalo velké sympatie," řekl Woidke. "My rovněž vyjednáváme s ruskými partnery," dodal s tím, že konkrétní podoba ujednání ještě neexistuje.

Šéf frakce Křesťanskodemokratické unie (CDU) v durynském zemském sněmu Mario Voigt mezitím vyzval zemského premiéra Bodo Ramelowa, aby si Sputnik V pořídilo i Durynsko. CDU je v Durynsku opoziční stranou, menšinovou zemskou vládu vede postkomunistická Levice se sociálními demokraty (SPD) a Zelenými. Podle Voigta je nejvyšší čas přestat otálet a obratem si zajistit ruskou vakcínu.

Proti nákupu Sputniku V se zatím postavilo Dolní Sasko. Tamní premiér Stephan Weil v rozhovoru s televizí ZDF řekl, že Dolní Sasko si ruskou látku samo pořizovat nebude. "Držíme se dohodnutého postupu," dodal.