Zájem o očkování stagnuje na 64 %, menší je u chudých

Praha - Zájem o očkování proti covidu-19 byl na začátku května asi 64 procent, od dubna se téměř nezvýšil. Výrazně nižší je u mladších lidí s nižším vzděláním, chudších a obyvatel menších obcí. Lidé jsou také méně opatrní před nákazou, méně dodržují opatření, ale více se testují. Počet osobních kontaktů a setkání bez roušky je nejvyšší v letošním roce, ale stále nižší než loni v listopadu a prosinci. Vyplývá to z průzkumu Život během pandemie společnosti PAQ Research.

"Zájem o očkování ještě do března rostl, ale v dubnu už stagnoval. Na začátku dubna vyjadřovalo ochotu k očkování 63 procent dospělých, počátkem května srovnatelných 64 procent," uvedli výzkumníci. Mezi lidi ochotné se očkovat počítají i ti, kterým už zdravotníci vakcínu aplikovali.

Výrazné rozdíly v přístupu k očkování mají různé skupiny obyvatel. "Mezi mladšími respondenty s nižším vzděláním, z menších obcí a mezi chudými lidmi se ochota pohybuje stále jen mezi 40 až 50 procenty," uvedli.

Vzdělanější lidé jsou také častěji již očkovaní. Alespoň jednu dávku očkování měly ke 4. květnu téměř dvě třetiny respondentů s maturitou či vysokoškolským vzděláním, ale jen 44 procent lidí bez maturity. Roli hraje podle zdravotníků nižší informovanost i digitální gramotnost nutná pro registraci přes internet, ale také menší důvěra expertům a institucím nebo menší přínos, který jim očkování může přinést, například pro cestování.

Od března podle průzkumu klesá opatrnost před nákazou. Přibývá lidí, kteří dodržují jen menší část protiepidemických opatření. Zatímco v březnu měli lidé v průměru 11,5 osobního kontaktu týdně a 4,5 z nich bylo bez roušky a delší než 15 minut, koncem dubna už to bylo 14 kontaktů a o dva více bez roušky. Lidé se také už častěji setkávají s rodinami či přáteli, v týdnu od 26. dubna to bylo 58 procent respondentů, proti začátku března o 20 procentních bodů víc.

Lidé se také více vracejí z domovů do práce, plný home office využívá kolem 13 procent. Aspoň částečně docházelo do práce na přelomu dubna a května téměř 80 procent respondentů. S návratem do práce souvisí také to, že přes 40 procent lidí prošlo v posledním měsíci nějakým typem testu na koronavirus.