Zlín - Zájem mužů o cvičení jógy postupně vzrůstá. Vyhledávají styly zaměřené spíše na meditaci než na fyzický výkon. Přesto mají v tuzemsku o jógu stále zájem především ženy, při jednotlivých lekcích tvoří v průměru více než tři čtvrtiny klientů. ČTK to dnes na třetím ročníku Yogafestu ve Zlíně řekli dlouholetí lektoři Petr Smil a Barbora Hu, oba z Prahy.

"Vnímám, že více dochází muži na lekce, které jsou zaměřeny kontemplativně. Spíše se zajímají o styly věnující se meditaci, formě práce s myslí, než na fyzická cvičení, která jsou pořád ženskou doménou," uvedla Hu.

Podle Smila navštěvuje lekce jógy stále více mužů. Pořádal i kurz, který jim byl speciálně věnovaný. "Sešlo se 16 chlapíků a byla to úplně jiná energie. Jóga, byť těch stylů je hodně, pracuje s uvolňováním těla, což není typicky chlapský způsob řešení něčeho. Chlapi si jdou do posilovny zvedat kila a jóga je pro ně mnohdy i fyzicky náročná, protože musejí fungovat trochu jinak. V tom je to pro ně možná objevné, že najednou nejde o výkon, zvednout větší váhu, ale uvolnit se v pozicích, které vypadají relativně nenápadně," řekl Smil.

Oba lektoři míní, že se józe mohou věnovat všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. "Existují pomalejší styly, kde nejde o gymnastické výkony, ale spíše o zklidnění a socializaci v rámci dané věkové skupiny těch starších," uvedl Smil. Podle Hu hraje významnou roli také věk lektora. "Podobné přitahuje podobné. Lidé typologicky vyhledávají podobně staré lektory," uvedla Hu.

Zatímco Smil se věnuje józe 17 let, Hu o dva roky méně. Oba při jejím poznávání navštívili Indii, tedy pravlast jógy. Každý člověk podle nich přistupuje k józe s jiným motivem. Ať už jde o získání fyzické kondice, kompenzaci sedavého zaměstnání, způsob životního zpomalení nebo hledání spirituality.

Smil se na zlínském festivalu zaměřil na prana vashya jógu, autentický styl z Indie, spočívající v intenzivním cvičení postaveném na hlubokém dechu. Hu vedla lekce zaměřené na čakra jógu. "Je to synkretický směr, který hodně vychází z tantrické energetiky a jógové psychologie. Má přesah do hlubinné psychologie, antropologie, je to věda o člověku v různých rovinách," řekla Hu.

Dvoudenní Yogafest začal ve Filmovém uzlu ve Zlíně v pátek a skončí dnes večer. Zhruba 300 účastníkům nabízí kromě desítek lekcí nejrůznějších druhů jógy také workshopy a přednášky věnované dechovým technikám nebo východní folozofii. Součástí programu je i jarmark, na kterém si lidé mohou zakoupit oblečení a podložky na cvičení, ájurvédskou kosmetiku, šperky a knihy věnované zdravému životnímu stylu.