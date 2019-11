Zájem Čechů o lyžování na horách v ČR vzrostl skoro dvojnásobně

Praha - Zhruba 43 procent Čechů plánuje o nadcházející zimní sezoně vyjet na hory, z toho konkrétně české hory navštíví 36 procent. Jde téměř o dvojnásobný nárůst za poslední tři roky. Vyplývá to z online průzkumu Asociace horských středisek ČR, který pro ni zpracovala agentura STEM/MARK. Za poslední čtyři roky celkově investovaly podle asociace tuzemské skiareály do svého rozvoje a zkvalitnění služeb zhruba 2,5 miliardy korun, řekl na tiskové konferenci ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Podle tří čtvrtin oslovených respondentů v průzkumu se tuzemské regiony pro zimní dovolenou v posledních letech výrazně zlepšily. "Češi se díky mohutným investicím do českých skiareálů vrací. Jsou pro ně dostupné i logisticky," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. Dodal, že je rádi navštěvují i lyžaři z Polska a Německa. Výhradně do zahraničí zamíří podle průzkumu sedm procent českých lyžařů.

Návštěvnost horských regionů rostla podle CzechTourismu také v letošní letní sezoně, a to o pět procent. Je to díky novým zážitkovým parkům, stezkám pro cyklisty, půjčovnám a dalšímu vyžití. Celková útrata návštěvníků všech horských středisek v ČR přesáhla vloni 32 miliard korun a do veřejných rozpočtů přinesla 13 miliard korun, dodal Herget.

Dvě třetiny tuzemských skiareálů letos podle odhadu šéfa asociace Knota nezdraží. "Pokud někdo zdražil, tak se tomu zdražení ani nedá říct, protože to kopíruje úroveň inflace," řekl. Srovnávat meziročně ceny skipasů je podle Knota čím dál obtížnější, protože se v online prodeji prodávají přes bonusové programy a některé skiareály začnou prodávat i podle flexibilního ceníku, jako například Špindlerův Mlýn.

"V letošním roce bylo do českých skiareálů před sezonou investováno nejméně 600 milionů korun. Peníze šly různými směry, ten podstatný jsou samozřejmě přepravní zařízení. Máme čtyři nové lanové dráhy, ať už je to zcela nová čtyřsedačka na Klínovci nebo (dvousedačková lanovka) na Lipně," uvedl Knot. Další lanové dráhy budou zprovozněny v Beskydech, konkrétně v Dolní Lomné a na Kralickém Sněžníku - Hynčice p. Sušinou.

Zrekonstruovaly se i vleky, například v Herlíkovicích nedaleko Vrchlabí. "Pak jsou to i úpravy sjezdovek ve smyslu jejich rozšíření, aby byly bezpečnější. Hodně peněz šlo do technologií zasněžování a jejich lepší efektivity a modernosti. Aby byly více šetřivé a spotřebovávaly méně vody," dodal Knot.