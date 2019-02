Praha - Do programu letošního mezinárodního filmového festivalu Febiofest bylo dosud zahrnuto 156 filmů, z nichž mnohé budou mít premiéru. Zahraničním hostem bude dánský oscarový režisér Bille August, českým herečka Jiřina Bohdalová. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v Praze řekli organizátoři akce. Festival, za kterým stojí jako pořadatel režisér a zakladatel společnosti Febio Fero Fenič, vyrostl ze skromných začátků do akce, kterou ročně navštíví přes 60.000 filmových fanoušků, jeden čas to bylo i 100.000. První ročník se odehrál v prosinci 1993. Letošní 26. ročník festivalu se bude konat od 21. do 29 . března v Praze a od 1. do 18.dubna v regionech.

Festival Febiofest je podle jeho prezidenta Feniče nejrozsáhlejším festivalem v ČR, co se týká počtu filmových projekcí, a jen v Praze se budou snímky promítat v 17 kinosálech.

Zahraničním hostem letos bude dánský filmový režisér Bille August, který je držitelem filmové ceny Oscar za film Pelle Dobyvatel a dvakrát obdržel cenu Zlatá palma v Cannes. Na festivalu se bude promítat pět jeho filmů. Českým hostem bude herečka Jiřina Bohdalová. Oba dostanou na festivalu čestné ocenění.

Festival uvede široký výběr filmů od nových celovečerních, přes dokumentární po zdigitalizované klasické filmy, kterým byla letos věnována nová kategorie. Některé z filmů distributoři neplánují po festivalu dát do kin, a tak bude pro diváky možná jedinou možností je vidět v ČR na velkém plátně letos na jaře, uvedli organizátoři.

Navzdory původnímu záměru Feniče a jeho Febia (FEničův BIOgraf) pouze inspirovat k distribuování kvalitních filmů, se z Febiofestu stala jedna z nejvýraznějších filmových přehlídek v České republice i na Slovensku, druhá nejdůležitější po karlovarském filmovém festivalu.

V Praze se Febiofest několikrát stěhoval, začínal v kině Praha a Euroklubu, od osmého ročníku zakotvil v multikině ve Slovanském domě a od roku 2005 jej hostí multiplex na Andělu. Od druhého ročníku vyrazila přehlídka do Bratislavy, o rok později rozšířila záběr o Brno a Zlín a za vrchol lze považovat roky 2001 a 2002, kdy se filmy festivalu objevily ve dvou desítkách míst.

Snaha otevřít se všem sociálním i věkovým skupinám diváků vyvrcholila promítáním mimo kinosály. V lednu 2000 se poprvé promítalo přímo na Hlavním nádraží v Praze a v příštích letech vzniklo festivalové kino v nemocnici, ve škole, na policii, na poště či v muzeu. Původně nesoutěžní přehlídka, která udělovala pouze ceny Kristián za přínos světové kinematografii, se v roce 2008 rozrostla o soutěžní sekci Nová Evropa.

Specifikem festivalu, kde od roku 2013 soutěží i středometrážní tvorba, je porota, kterou pořadatelé vybírají z amatérských nadšenců.