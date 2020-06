Zahraniční obchod ČR v dubnu skončil ve schodku 26,9 mld. Kč

Praha - Zahraniční obchod ČR v dubnu vykázal schodek 26,9 miliardy korun, což byl meziročně o 42,9 miliardy horší výsledek. Obchodní bilance tak byla nejnižší od vstupu země do Evropské unie, její celkovou výši ovlivnil zejména propad obchodu s auty. Podstatný vliv na obchodování měly dopady opatření proti šíření koronaviru. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Výrazné meziroční poklesy v obchodování jsme zaznamenali se všemi zeměmi, především s Německem, naopak Čína byla jedinou zemí s mírným nárůstem dovozu. Obchodní bilance se zeměmi EU však zůstala i přes výrazný propad nadále kladná," uvedla k dubnovým výsledkům zahraničního obchodu ČR ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluš Kavěnová.

Vývoz zboží v dubnu meziročně klesl o 40 procent na 191,4 miliardy Kč a dovoz o 27 procent na 218,3 miliardy.

U motorových vozů klesl vývoz o 69,8 miliardy a dovoz o 34,1 miliardy, kladné saldo obchodování s auty se tak v dubnu meziročně propadlo o 35,7 miliardy korun.

Horší bilanci vykázal také obchod s počítači, elektronickými a optickými přístroji, a to o 4,7 miliardy korun. O 4,6 miliardy korun se pak zhoršil výsledek obchodování s elektrickými zařízeními. Nedařilo se ani obchodu s pryžovými a plastovými výrobky, textilem, stroji, ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy nebo letadla, a základními farmaceutickými výrobky.

Naopak kladně se na výsledku zahraničního obchodu Česka podepsal o 6,5 miliardy korun menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem, důvodem byl pokles jejich cen na světových trzích a nižší dovezené množství. O 4,7 miliardy se zmenšil i schodek obchodování se základními kovy a o 1,8 miliardy s chemickým látkami.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v dubnu přebytkem 23,2 miliardy Kč, meziročně byl tak o 34 miliard nižší. Schodek obchodu se státy mimo unii se prohloubil o 9,5 miliardy na 48,9 miliardy korun.

Analytici: Duben byl pro zahraniční obchod kritický, přijde obnova

Zahraniční obchod si v dubnu podle analytiků vedl hůře, než se čekalo, mohl za to především propad exportu automobilů a dílů. Zhoršila se také bilance obchodu s počítači, elektrickými zařízeními či plastovými výrobky. V dalších měsících by se situace mohla zlepšovat. Obnova ekonomické aktivity by mohla být rychlejší než po krizi v roce 2008. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které ČTK oslovila.

"Výsledek výrazně zklamal tržní očekávání, která počítala zhruba s vyrovnanou bilancí zahraničního obchodu," řekl Luboš Růžička z Raiffeisenbank. Uzavření hranic, odstávky výrob a přerušení provozu firem se podle něj projevilo zejména na snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly. Nižší přebytky podle něj vykázal i obchod s elektrickými přístroji a strojním zařízením. Naopak příznivě působil menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem zvláště díky nižším cenám ropy na světových trzích.

"Z teritoriálního hlediska klesl v největší míře vývoz do Španělska, meziměsíčně o téměř 64 procent. Náš vývoz do Německa klesl meziměsíčně o 34,2 procenta. Výsledky vypadají hrůzostrašně. Útěchou budiž, že většina ekonomik v EU se vrací do normálu stejně tak jako režim na hranicích. Přesto na předkoronavirovou úroveň obchodní výměny se dostaneme až příští rok," uvedl Václav Franče z Deloitte.

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour upozornil, že bilance se kromě Španělska a Německa výrazně zhoršila také s Francií. Naopak se zlepšila s Ruskem, Japonskem a Polskem. "Propad obchodní bilance se negativně projeví v hrubém domácím produktu za druhý kvartál. Propad ekonomik je ostřejší než v poslední krizi 2008, což je dáno povahou externího šoku v podobě covid-19. V dalších měsících se bude situace díky postupnému uvolňování restriktivních opatření zlepšovat, avšak velkou neznámou je hrozící návrat pandemie na podzim," dodal.

Zahraniční obchod by měl mít podle ekonomky Komerční banky Jany Steckerové to nejhorší za sebou. V květnových výsledcích se podle ní projeví, že výroba v některých automobilkách zůstávala dále omezená. "Otázkou také je, jak rychle se budou spotřebitelé vracet ke svému obvyklému nákupnímu chování a jak se tudíž bude vyvíjet zahraniční poptávka," uvedla.

Podle analytika Petra Bartoně z Natlandu v době nejistoty lidé odkládají velké investice, jako je nákup automobilů, a tento trend může podle něj přetrvat. "S tím, jak lidé během karantén mnohem méně jezdí, tak se i mnohem méně opotřebovávají automobily. Vzhledem k důležitosti automobilů v našem vývozu je proto možné, že měsíční záporná salda budou do budoucna mnohem častější než jen v prosinci, jak tomu bývalo v minulých letech kvůli dovozům na vánoční trhy. Je možné, že se z exportní ekonomiky staneme dovozní ekonomikou i v celoročním úhrnu," upozornil.

Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk předpokládá, že zahraniční obchod bude i v následujících měsících zatížen nízkou poptávkou. Návrat k výsledkům srovnatelným s loňskými může podle něj trvat tři až pět let.

Z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplývá, že nižší hodnotu tržeb z vývozu za celý letošní rok očekává 82 procent exportérů, propad o více než pětinu očekává přes 60 procent českých vývozců. Podle ředitele Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáše Martina bude třeba specifická podpora exportních podniků. Měly by to podle něj být například podnikatelské mise doprovázející státní a ústavní činitele na jejich cestách do zahraničí nebo podpora účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích.