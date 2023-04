Zadrženého novináře WSJ navštívila americká velvyslankyně

Reportér deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich je eskortován od soudu v Moskvě 30. března 2023.

Moskva - Novinář Evan Gershkovich, zadržený v Rusku pro podezření ze špionáže, je v dobrém stavu, uvedla dnes americká velvyslankyně v Rusku Lynne Tracyová. Na sociální síti telegram napsala, že je to poprvé, co od jeho zadržení před více než dvěma týdny, mají Spojené státy k reportérovi listu The Wall Street Journal konzulární přístup.

"Cítí se dobře a drží se. Znovu vyzýváme k Evanovu okamžitému propuštění," napsala Tracyová v krátkém prohlášení v ruštině. Novináře navštívila v moskevské vazební věznici Lefortovo vpředvečer soudního slyšení, které se bude zabývat Gershkovichovým odvoláním proti vazbě, napsala agentura Reuters.

Gershkoviche zadržela v Jekatěrinburgu na Urale na konci března ruská tajná služba FSB. Tvrdí, že ho chytila při pokusu získat tajné informace, novinář podle ní shromažďoval informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku. Minulý týden ho ruští vyšetřovatelé obvinili ze špionáže.

Jednatřicetiletý novinář i WSJ obvinění ze špionáže opakovaně odmítli jako zcela nepodložená. Gershkovich je prvním americkým korespondentem od doby studené války, který byl zadržen kvůli obvinění ze špionáže.