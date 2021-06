Zadina byl rád, že si tým zvedl sebevědomí a věří v úspěch ve čtvrtfinále

Riga - Gólem a asistencí se stejně jako obránci Libor Hájek s Liborem Šulákem i další útočníci Matěj Stránský a Michael Špaček podílel kanonýr Filip Zadina na výhře českých hokejistů na mistrovství světa v Rize nad Slovenskem 7:3. Jednadvacetiletý talent z Detroitu byl rád, že se tým rozloučil se skupinou pátou výhrou za sebou a před čtvrtečním čtvrtfinále s obhájci titulu Finy si zase posílil sebevědomí.

Oba celky s jistotou postupu do play off šetřily některé opory, ale podle Zadiny měl duel i tak velkou váhu. "Byl to pro nás důležitý zápas, abychom si zvedli sebevědomí a opět se zlepšili ve hře. Já si myslím, že se nám to podařilo dobře. Odvedli jsme dobrou práci jako tým, to je nejdůležitější," řekl Zadina, který už po 29 sekundách hry otevřel skóre.

"Začali jsme gólem v prvním střídání, což nás nakoplo a věřili jsme si v tom zápase víc. Hráli jsme jednoduchý hokej, chtěli jsme rychle otáčet puky nahoru a napadat slovenské obránce. Myslím, že se nám to dařilo dobře, puky jsme získávali a z toho jsme také dávali góly," hodnotil utkání.

Před šampionátem dal na Českých hrách v Praze ve dvou zápasech tři branky. Na MS se dnes prosadil v sedmém duelu podruhé a navázal na gól ze třetího utkání proti Bělorusku (3:2 v prodloužení). "Jsem rád, že jsem se trefil a pomohl jsem týmu, abychom začali zápas 1:0," uvedl Zadina, ale za klíčovou považoval týmovou hru.

"Pak jsme kontrolovali hru, někdy nás zatlačili do pásma, ale hráli jsme to jednoduše, jak jsme si řekli před zápasem. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale tak to v hokeji bývá. Myslím, že jsme udělali krok dopředu a jsme připravení na čtvrtfinále," prohlásil.

Ve čtvrtek by si přál podobně podařený start. "Samozřejmě je to lepší, když v zápase vedete a nemusíte dohánět. My se musíme zaměřit na první střídaní, abychom dobře napadali, hráli dobře s pukem v útočném pásmu, měli nějaké střely a dostali je pod tlak hned na začátku. Uvidíme, jak nám to půjde. Musíme si věřit, že povedeme a budeme diktovat hru v zápase od první bule," řekl Zadina.

Po úvodních dvou prohrách s Ruskem a Švýcarskem český tým vítězí, i když s Bělorusy i Dány ztratil bod. "Já bych řekl, že jsme od prvního zápasu šli na krev, ale dělali jsme nějaké chyby a nehráli jsme tak, jak bychom si představovali. Začali jsme vyhrávat v tu dobu, kdy jsme potřebovali, kdy jsme to otočili proti Švédsku. Pak jsme se zlepšovali jako tým. Já si myslím, že jsme připravení a bude to jen o nás a kolik sil do toho dáme. Věřím, že to dopadne dobře," podotkl Zadina.

Čtvrtfinálového soupeře si nevybíral. "Každý tým je tady velice dobrý. Jestli chceme pokračovat dál, tak musíme porazit každého. Je jedno, jestli jsme dostali Finsko, nebo Ameriku, oba týmy jsou špičkové. Bude to jen o nás, ne o týmu, proti kterému hrajeme. Musíme určovat tempo, hrát náš hokej, makat a dát do toho všechno," dodal Zadina.