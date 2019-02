Praha - V Česku v pátek začíná měsíční osvětová akce Suchej únor. Přispět má k omezení nadměrného pití alkoholických nápojů. Má přimět muže, ale i ženy k tomu, aby strávili měsíc bez kapky alkoholu. ČTK o tom informovala Liga otevřených mužů (LOM), která kampaň posedmé pořádá. Organizátoři poukazují na to, že Češi patří v pití alkoholu ke světovým rekordmanům a nadměrná konzumace ohrožuje jejich zdraví i kvalitu života.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své loňské výroční zprávě o alkoholu uvedla, že spotřeba alkoholu v Česku v roce 2016 na každého Čecha nad 15 let činila 26,9 litru čistého alkoholu a na každou Češku 9,3 litru. Podle české výroční zprávy o užívání drog za rok 2017 denně popíjí v Česku alkohol až téměř desetina dospělých, častěji muži. Rizikově pilo skoro 17 procent lidí nad 15 let. Problémy s alkoholem tak hrozily skoro 1,6 milionu dospělých. Zhruba 600.000 osob popíjí denně, asi 100.000 z nich nadměrně.

Zájemci, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou zaregistrovat na webu www.suchejunor.cz. "Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu," uvedl ředitel LOM Josef Petr. Na internetových stránkách je i test, který pomůže zjistit, jak na tom člověk s pitím skutečně je. K dispozici jsou také kontakty na odborníky.

Podle šéfa kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michala Miovského je hranice mezi kontrolovaným pitím a závislostí tenká. Otestovat ji může právě to, zda člověk vydrží měsíc bez alkoholu. "V podstatě každý sedmý dospělý člověk, kterého potkáte v tramvaji nebo na ulici, je zralý na konzultaci s adiktologem," uvedl Miovský.

Zkušenosti z ciziny ukazují, že po několikatýdenní přestávce v pití řada lidí alkohol pak omezí. Podle Ladislava Csémyho z Národního ústavu duševního zdraví si přínos abstinence uvědomí hlavně lidé, kteří pijí často či pravidelně. "Po měsíci se zlepšují nejen jaterní funkce a psychický stav, ale nápadně se proměňuje i vnější vzhled," podotkl odborník. Člověk se cítí svěží, zlepší se mu nálada, výkonnost, trávení, paměť, spánek i pozornost. Má víc času na záliby či blízké. Projeví se to pak i ve vztazích.

Škodlivé pití odpovídá konzumaci 40 až 60 gramů alkoholu u mužů a 20 až 40 gramů u žen. Jsou to u mužů dvě až tři piva, čtyři až šest decilitrů vína a dva až tři "panáky". U žen je to o sklenici méně. Rizikové pití pak představuje u mužů víc než 60 gramů a u žen přes 40, tedy u mužů přes tři a u žen přes dvě sklenice.