Začínat v tomto počasí ve tři odpoledne je kravina, myslí si veterán Petržela

Uherské Hradiště - I když v první půli připravil po krásné akci gól a jeho Slovácko porazilo na úvod nového ročníku první fotbalové ligy České Budějovice 4:1, nebyl záložník Milan Petržela se svým výkonem příliš spokojen. Nehrálo se mu dobře i kvůli velkému horku, začátky utkání v 15 hodin v tomto období označil za kravinu.

"Hrálo se mi blbě, zápas mi moc osobně nesedl. Bylo velké horko a myslím si, že je to kravina jak pro nás, tak pro fanoušky začínat nyní o prázdninách ve tři odpoledne. Je to vidět na výkonech, není to komfortní. Ale je to pro oba týmy stejné a musíme se s tím vypořádat," řekl Petržela novinářům.

Diváci v Uherském Hradišti mu nejvíce zatleskali ve 39. minutě, kdy po jeho individuální akci vstřelil Kim Sung-pin druhý domácí gól. "Byla to improvizace, vzniklo to během chvilky. Měl jsme i trochu štěstí a vyšlo to se vším všudy. Kim to proměnil a kdyby to nedal, byla by celá akce k ničemu," uvedl dlouholetý hráč Plzně.

Na lavičce Slovácka dnes nebyl nemocný trenér Martin Svědík, kterého zastoupil asistent Jan Baránek. "Už kolikrát chyběl kvůli kartám, tak jsme na to zvyklí, ale teď je to kvůli zdraví, což je nám líto. Po zápase jsme mu volali na kameru a pokřik jsme si užili i s ním, jsme stále v kontaktu," přiblížil Petržela.

Zápas úvodního kola chtěli hráči zvládnout i kvůli absentujícímu kouči. "Snad mu to pomohlo a my jsme rádi, že jsme vyhráli," dodal čtyřicetiletý veterán, jenž v první lize odehrál rekordních 483 duelů.