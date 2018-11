Praha - Pražská lanovka z Újezdu na Petřín bude kvůli pravidelné revizi ode dneška více než měsíc mimo provoz. Znovu rozjet by se měla v sobotu 8. prosince v 09:00. Pražský dopravní podnik provádí odstávky lanovky každý rok vždy na podzim a na jaře.

Součástí kontrol bude přesné geodetické měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších důležitých součástí. Lanovku čeká běžná údržba a servis, ale také například výměna kabelových rozvodů a modernizace řídicího stanoviště.

Lanovou dráhu na Petřín, která je v provozu od 09:00 do 23:20, loni využily více než dva miliony cestujících. Nejvytíženější je v létě, kdy přepraví asi 200.000 lidí za měsíc. V zimní sezoně to je v průměru 110.000 lidí. Od listopadu do března má lanovka interval čtvrt hodiny, od dubna do října deset minut.