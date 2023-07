Začíná nová sezona fotbalové ligy, titul obhajuje Sparta, ale favorit je Slavia

Praha - O víkendu po necelé dvouměsíční letní pauze začne nový ročník první fotbalové ligy. Titul obhajuje Sparta, ale největším favoritem je pražský rival Letenských Slavia. Vršovičtí se chtějí vrátit na pomyslný trůn po dvou sezonách, v nichž obsadili druhé místo. Pražská "S" se znovu pokusí potrápit Plzeň, kterou po osmi letech opět povede kouč Miroslav Koubek. S novými trenéry vyrukují čtyři týmy. Jediným nováčkem nejvyšší soutěže je Karviná, popáté v historii se bude hrát liga ve formátu s nadstavbovou částí.

Sparta v uplynulém ročníku díky povedenému jaru ovládla dramatický souboj se Slavií a hned v první sezoně pod dánským trenérem Brianem Priskem ukončila dlouhé čekání na titul, které trvalo devět let. Obhájit mistrovskou trofej naposledy dokázali Letenští v sezoně 2000/01, kdy ovládli nejvyšší soutěž popáté za sebou.

Sparťané vstupují do nového ročníku v pozici druhého největšího favorita s kurzem 2,4:1 za Slavií, na kterou lze sázet za 1,75:1. Na Plzeň je možné tipovat v rozmezí od 10:1 do 12:1. "Nemůžeme mít jiné cíle než obhajobu a pokusit se o zisk double. To byl cíl už v uplynulé sezoně, když jsme došli do finále poháru," řekl v podcastu pro Sparťanské noviny sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický.

Obhájce titulu v letní přestávce přišel ze základní sestavy o útočníka Tomáše Čvančaru, kterého by se měl pokusit nahradit Nigerijec Victor Olatunji. Jinak Sparta udržela stávající kádr a do ofenzivy přivedla záložníky Michala Ševčíka a Srba Veljka Birmančeviče. Obranu doplnil Gambijec James Gomez.

Z elitního tria nejvíce posiloval rival Letenských z Edenu. Slavia angažovala útočníky Mojmíra Chytila s Nigerijcem Muhamedem Tijanim, norského záložníka Conrada Wallema a gambijského obránce Sheriffa Sinyana. Jedna z opor vršovického celku bek David Jurásek naopak odešel do Benfiky Lisabon a po letech v Edenu skončil také ofenzivní univerzál Peter Olayinka.

Slávisté potřebují v nové sezoně vylepšit především bilanci venku, kde v minulém ligovém ročníku získali jen 26 z celkových 78 bodů. "Pokud nevyhrajete a jste druzí, není nic většího než motivace být příště nejlepší. Všichni se chceme vrátit na výsluní a trofej získat. Ale pro mě osobně je více cílů, které si před sezonou dávám. Jedna věc je dlouhodobý cíl, ta konečná tabulka a trofej, ale pak je i cesta, jak k tomu dojdete," podotkl v Totálním podcastu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Plzeň v minulé sezoně coby obhájce loňského titulu po podzimu držela první místo, ale jaro hrubě nezvládla a s velkým odstupem za Spartou a Slavií obsadila třetí příčku. Na lavičce skončil trenér Michal Bílek a mužstvo má pomoci znovu nastartovat Koubek, který je v 71 letech nejstarším ligovým koučem. Zkušený stratég v roce 2015 dovedl Viktorii k mistrovskému poháru, tentokrát ale o titulu nahlas nemluví. Západočechům by mohl výrazně pomoci nedávný příchod nových rakousko-švýcarských majitelů.

"Chci, abychom hráli dobrý fotbal, který se bude lidem líbit. Sportovní cíle se nikdy nedají striktně naplánovat. Určitě povinností Viktorie Plzeň s tímto velmi dobrým kádrem, který máme, je docilovat umístění, které pokud možno zajistí evropské poháry," řekl na tiskové konferenci Koubek. Velmi silný a široký kádr má k dispozici především v ofenzivě. O místo v základní sestavě si říká překvapivá posila ze Slavie, zkušený záložník Ibrahim Traoré.

Další týmy už podle prognóz bookmakerů nemají šanci zasáhnout do boje o titul a kurzy na jejich celkové prvenství přesahují 200:1. Překvapivé čtvrté místo z uplynulé sezony budou obhajovat Bohemians Praha 1905, které poprvé od rozdělení federace čeká kvalifikace evropských pohárů.

Na čelních příčkách se chce znovu udržet i v minulém ročníku páté Slovácko a šestá Olomouc. Pohárové ambice by rád konečně naplnil Baník Ostrava a na první šestku chce zaútočit i Mladá Boleslav s novým trenérem Markem Kuličem. Kouče po minulé sezoně vyměnily také Jablonec, který povede Radoslav Látal, a Hradec Králové. "Votroky" převzal po Koubkovi Jozef Weber.

Východočeši se po dvouletém azylu v Mladé Boleslavi vrátí na zrekonstruovaný domácí stadion pro 9300 diváků, ale jeho otevření provázejí problémy a může se zpozdit. Mimo své město už nebude hrát ani jeden z ligových týmů, vedle Hradce Králové se na nový stadion již v polovině minulé sezony přestěhovaly Pardubice.

Popáté se po odehrání 30 kol rozdělí tabulka na tři části a následovat bude pětikolová nadstavba. Šest nejlepších týmů si zahraje skupinu o titul, šest nejhorších skupinu o záchranu a čtveřice na sedmém až desátém místě skupinu o Evropu. Její vítěz se se čtvrtým, případně pátým týmem skupiny o titul utká v kvalifikačním zápase o zbylé páté místo v evropských pohárech.

Počet českých zástupců v soutěžích UEFA se v příštím roce zvýší o jednoho ze současných čtyř po dvou sezonách a do kvalifikace nejprestižnější Ligy mistrů tentokrát projde vedle mistra i druhý tým. "Samozřejmě jsme se o tom bavili, vnímáme to. Chceme být v téhle sezoně určitě nahoře, protože ta vidina pohárů a Ligy mistrů tam je," řekl plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Přímo spadne pouze nejhorší mužstvo, další dvě čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy. Podle bookmakerů je hlavním adeptem na sestup jediný nováček nejvyšší soutěže Karviná, která se mezi elitu vrátila po roční odmlce a nahradila Brno. Za druhého největšího outsidera považují sázkové kanceláře Zlín.