Začíná italská liga i s pěti českými fotbalisty, titul obhajuje Neapol

Řím - Bez jasného favorita začne v sobotu čtyřmi zápasy italská fotbalová liga. Titul obhajuje Neapol, kterou ale opustil po konci minulého ročníku úspěšný trenér Luciano Spalletti. Do úvodního kola může zasáhnout i pětice českých hráčů. Vedle obránce Davida Zimy (FC Turín) a záložníků Antonína Baráka (Fiorentina) a Lukáše Vorlického (Bergamo) vyhlíží obnovenou premiéru v Serii A čerstvá posila Cagliari Jakub Jankto. Na šanci v prvním týmu Lecce čeká záložník Daniel Samek.

Neapol byla v minulé sezoně suverénní a s náskokem 16 bodů na druhé Lazio Řím mohla slavit po 33 letech zisk "scudetta". V létě ale odešel do Bayernu Mnichov klíčový stoper Korejec Kim Min-če a především skončil Spalletti, jehož na lavičce nahradil Francouz Rudi Garcia.

"Titul by měl hráče povzbudit, dokázali si, že mohou vyhrávat trofeje. Na druhou stranu teď začínáme v podstatě od nuly a nemůžeme se ohlížet, co bylo minulou sezonu," upozornil Garcia, jenž se bude moct spolehnout na nejproduktivnější ofenzivní duo uplynulé sezony. Nigerijský kanonýr Victor Osimhen byl s 26 góly nejlepším střelcem Serie A, gruzínský křídelník Kviča Kvaracchelija s deseti asistencemi nejlepším nahrávačem.

Klíčový hráč odešel během letní pauzy také z Lazia. Srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič, který nosil v některých zápasech i kapitánskou pásku, přijal lukrativní nabídku od saúdskoarabského al-Hilálu a po osmi letech opustil tým z "věčného města".

Velký pohyb v kádru nastal u třetího týmu minulé sezony Interu MIlán. Finalista Ligy mistrů prodal do an-Nasru Marcela Brozoviče, do Unionu Berlín Robina Gosense a do Manchesteru United brankáře Andrého Onanu. Slovenský stoper Milan Škriniar odešel po konci smlouvy do PSG, skončil také gólman Samir Handanovič. Na jeho místo přišel švýcarský reprezentant Yann Sommer. Útok posílil francouzský vicemistr světa Marcus Thuram.

"Nerazzurri" budou chtít navázat na poslední ligový titul ze sezony 2020/21. "Chceme získat 'scudetto', to je náš hlavní cíl. Zároveň se pokusíme udržet pozici na evropské scéně, i když to nebude vůbec jednoduché," řekl kouč Simone Inzaghi, jehož svěřenci podlehli ve finále Ligy mistrů Manchesteru City.

Milionářskou soutěž si v další sezoně zahraje také druhý milánský velkoklub AC. "Rossoneri" přišli o špílmachra Sandra Tonaliho, jenž přestoupil do Newcastlu, z Premier League ale rovněž přivedli výraznou posilu. Z Chelsea přestoupil do AC americký záložník Christian Pulisic. Kariéru ukončil hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic.

"Tohle mužstvo už toho dokázalo spoustu, ale museli jsme udělat i nějaké změny. Navázat na úspěchy z minulých let i bez Zlatana bude jedna z výzev," podotkl trenér Stefano Pioli.

Nečitelná je situace v nejúspěšnějším italském klubu Juventusu Turín, který skončil v minulé sezoně i kvůli bodovému odečtu za falšování účetnictví až na sedmém místě. Kvůli trestu od UEFA si v evropských pohárech v této sezoně nezahraje. Mimo tým byl navíc postaven kapitán Leonardo Bonucci, jehož budoucnost ve "Staré dámě" je nejistá.

Pozice zajišťující účast v Lize mistrů budou chtít atakovat i Bergamo nebo finalista posledního ročníku Evropské ligy AS Řím. Nováčky soutěže jsou Cagliari, Frosinone a FC Janov.