Začíná filmový festival Berlinale, připomenout si chce Ukrajinu a Írán

Berlín - Již jen několik hodin dělí německou metropoli od začátku mezinárodního filmového festivalu Berlinale, který patří k největším akcím tohoto druhu na světě. O sošku Zlatého medvěda, která je hlavní cenou filmového svátku, se letos utká 19 snímků. Český film v hlavní soutěžní kategorii Competition není, česká produkce je ale zastoupena v doprovodné soutěžní sekci Encounters. Česká produkce nebude chybět ani v dalších kategoriích. Ústředním tématem festivalu, který potrvá do 26. února, bude Ukrajina, pořadatelé tak chtějí upozornit na to, že tato země již takřka rok vzdoruje ruské invazi.

Festival začne ve čtvrtek slavnostní ceremonií v sále Berlinale Palast, za úvodní film byla vybrána americká romantická komedie She Came to Me (Přišla ke mně), kterou natočila režisérka Rebecca Millerová. Snímek, ve kterém hrají hvězdy jako Peter Dinklage, Anne Hathawayová či Marisa Tomeiová, bude mít v Berlíně zároveň světovou premiéru.

Očekává se, že na zahajovacím ceremoniálu přes videomost promluví k hostům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se takto v minulosti připojil k festivalům v Benátkách a Cannes. Digitální vystoupení Zelenského, o kterém ale pořadatelé nesdělili žádné podrobnosti, je jasným dokladem toho, jaký význam Berlinale přisoudilo Ukrajině a jejímu boji za svobodu. Společně s Ukrajinou si chce Berlinale připomínat i demokratické hnutí v Íránu.

"Válka na Ukrajině a protestní hnutí v Íránu jsou dvě oblasti konfliktů, které se zcela jasně týkají demokracie a svobody projevu," uvedla výkonná šéfka festivalu Mariette Rissenbeeková. Dodala, že Ukrajina a také Írán budou mít na filmové akci ústřední místo.

Na Berlinale navíc ve světové premiéře představí svůj dokumentární snímek o Ukrajině Superpower (Supersíla) hollywoodský herec a režisér Sean Penn. Ukrajinu navštívil Penn od počátku invaze opakovaně, aby zde společně s Američanem Aaronem Kaufmanem natočil dokument o ruské invazi a ukrajinském prezidentovi Zelenském.

Berlinale je první světově významnou soutěžní filmovou přehlídkou roku. O hlavní cenu, tedy Zlatého medvěda, se letos uchází 19 filmů. Organizátoři původně oznámili, že soutěžních snímků bude 18, nakonec ale do soutěžní sekce dodatečně zařadili animovaný film Art College 1994 čínského režiséra Liou Ťiena.

V soutěžní sekci jsou mimo jiné snímky Disco Boy italského režiséra Giacoma Abbruzzeseho, Irgendwann werden wir uns alles erzählen (Jednou si všechno řekneme) německé režisérky Emily Atefové nebo Manodrome od jihoafrického režiséra Johna Trengova. Vítěz bude vyhlášen na konci festivalu, již nyní je ale známo, že Zlatého medvěda za celoživotní dílo si letos odnese americký režisér Steven Spielberg.

Během loňského ročníku Berlinale se o Zlatého medvěda ucházelo 18 snímků, porota tehdy vybrala jako vítěze španělsko-italské drama Alcarrás španělské režisérky Carly Simónové. Český film v hlavní sekci chyběl loni stejně jako letos.

Na Berlinale ale česká produkce chybět nebude, ačkoli není v hlavní sekci. V té doprovodné soutěžní, která se jmenuje Encounters, je celovečerní dokument Východní fronta z tvorby Vitalije Manského a Jevhena Titarenka. Koprodukci Litvy, Ukrajiny, České republiky a Spojených států podpořil Stání fond kinematografie částkou 2,3 milionu korun. Režisér a zároveň hlavní postava dokumentu Jevhen, který se již v roce 2014 vydal na Krym jako válečný dokumentarista, se v únoru 2022 i s přáteli dobrovolně přihlásil ke zdravotnickému praporu na frontě. Film zachycuje jejich zkušenosti během prvních šesti měsíců války, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Festival vybral také film Poznámky z Eremocénu režisérky Viery Čákanyové. Slovensko-česká koprodukce je experimentálním celovečerním dokumentem, audiovizuální pohlednicí, kterou posílá autorka do budoucnosti. Snímek kombinuje deníkové záznamy klasického filmu a snímky z 3D skeneru. Film uvede sekce Forum.

Krátký animovaný snímek Deniska umřela režiséra a studenta pražské FAMU Phillipa Kastnera zařadil festival do sekce Generation Kplus, která představuje ve světové premiéře nejlepší celovečerní i krátké filmy pro děti. Film vypráví příběh o ztrátě milovaného domácího mazlíčka a o tom, jak je možné se s bolestivou zkušeností vyrovnat.

Retrospektivní sekce festivalu uvede digitálně restaurovanou verzi filmu Sedmikrásky z roku 1966, který je jedním z režijních vrcholů Věry Chytilové. Kousavá výpověď o konformismu, maloměšťácké úzkoprsosti a limitech bezstarostnosti má díky tomu nadčasové kvality.

Filmový svátek se v Berlíně po dvou ročních s pandemickými omezeními vrací k normálu. Roušky jsou pouze doporučeny, povinné již nejsou. Poprvé od počátku pandemie nemoci covid-19 také bude moci festival využít plnou kapacitu kin. Ale ani větší návštěvnost by nyní v době všeobecného zdražování a vysokých nákladů na energie nedokázala pokrýt náklady na pořádání akce, která vedle příjmů z lístků spoléhá na sponzory a dotace. Státní ministryně pro kulturu a média Claudia Rothová uvedla, že festival nad rámec pravidelné podpory ve výši 10,7 milionu eur (253 milionů Kč) dostane jednorázově až 2,2 milionu eur (52 milionů Kč).

Kvůli větším nákladům festival zdražil lístky na promítání, které přijdou zpravidla na 15 eur (355 Kč). V loňském roce začínaly na 13 eurech (308 Kč). Z dob pandemických omezení organizátoři zachovali on-line nákup lístků, nocování ve spacácích a hodinová čekání ve frontách před začátkem prodeje lístků jsou tak v Berlíně minulostí.