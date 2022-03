Začíná festival Týden mozku, nabídne řadu přednášek, workshopy i výstavu

Praha - Přednášky o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, workshopy i výstavu nabídne festival Týden mozku. Akce začíná dnes a potrvá do 20. března, většina programu bude on-line. Odborníci lidem přiblíží například výzkumy mechanismů vzniku bolesti, dopadu psychické zátěže na duševní zdraví člověka nebo poruch spánku. Vedle hlavního přednáškového pásma bude součástí festivalu i doprovodný program v Praze, Olomouci, Jihlavě, Plzni a Hradci Králové. Týden mozku se koná potřiadvacáté.

Hlavní program čítá 12 popularizačních přednášek, uvedla Akademie věd ČR (AV), která je jedním z organizátorů festivalu. O studiu fokální kortikální dysplázie (FCD), která může vést k rozvoji epilepsie, dnes odpoledne pohovoří Ondřej Novák z Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jan Paleček z Ústavu fyziologie AV pak bude mít přednášku o mechanismech vzniku bolesti.

Do znakové řeči bude v úterý simultánně tlumočená přednáška neurovědce Josefa Syky z Ústavu experimentální medicíny AV. Syka lidem přiblíží složitý systém přenosu řeči přes sluch do center mozku a také to, co vědci vědí o některých potížích, které tento systém postihují. Psychiatr Martin Anders pak bude ve středu mj. mluvit o vlivu tělesných nemocí, užívaných léčiv i stresu na duševní pohodu člověka. Anders působí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK.

Další přednášky budou například o aktuálních výsledcích výzkumu léčby zhoubného nádoru mozku glioblastom, úloze mezibuněčné hmoty ve zdravém i poškozeném mozku nebo o významu spánku v různých životních etapách a jeho poruchách. Přednášky budou vysílány on-line přes facebookovou stránku festivalu a YouTube Akademie věd. Každou přednášku doplní moderovaná diskuse, při níž posluchači budou moci pokládat odborníkům dotazy.

Součástí doprovodného programu pak bude třeba on-line přednáška brněnského institutu CEITEC o vlivu tance na mozkové funkce u zdravých seniorů a pacientů s mírnou kongnitivní poruchou. Lidé si také mohou vyzkoušet on-line testy pracovní a epizodické paměti či převzetí perspektivy. Lze také navštívit expozici Rozum v hrsti v olomoucké Pevnosti poznání.

Festival Týden mozku je součástí Brain Awareness Week - celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech ve výzkumu mozku. Na organizaci festivalu v Česku spolupracuje Akademie věd s Českou společností pro neurovědy.