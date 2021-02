Žáci z pražské ZŠ se testují sami doma, v Petrovicích a Brně ze slin

Praha - Radnice Prahy 9 a magistrát začaly na Proseku testovat žáky prvních a druhých tříd Základní školy Litvínovská. V pilotním projektu jim rozdaly antigenní testy na covid a děti se testují doma. Při negativním výsledku mohou do školy, kde předloží vyplněný formulář s výsledkem. Testy dostaly i děti v Mateřské škole Velvarská. Pokud se systém osvědčí, rozšíří se na další školy. Novinářům to dnes řekli místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) a pražský radní Vít Šimral (Piráti). Magistrát se nyní chystá také na testování studentů posledních ročníků středních škol. Ze slin zkoušeli testy na základní škole v Petrovicích na Příbramsku a ve Starém Lískovci v Brně.

Fotogalerie

"My jsme se pro to rozhodli proto, že jsme sledovali diskusi na vládě a viděli jsme tu bezradnost jednotlivých úředníků a reakci rodičů i učitelů na zprávy. Přemýšleli jsme nad systémem, který je provozuschopný. Potřebujeme systém, který je jednoduchý a komfortní. A test v rodinách považujeme za bezpečnější a komfortnější," řekl Portlík.

K tomuto postupu se radnice rozhodla poté, kdy zjistila, že pokud by děti byly testovány při příchodu do školy, zabralo by to příliš času. "To by mohlo fungovat u nějaké malotřídky, ale ne u téhle školy nebo druhé na Proseku, která má 1100 dětí. To je nesmysl. Spočítali jsme, že bychom před školou testovali asi tři hodiny," řekl radní Zdeněk Davídek (HPP). Navíc by museli učitelé nakládat s biologickým materiálem, což se prý řadě zástupců škol nelíbilo.

V pilotním projektu dostalo více než 150 dětí ZŠ Litvínovská balíček s nádobkou na sliny, testem, formulářem na výsledek a návodem, jak postupovat. Dnes se testují pouze děti, učitele přijdou na řadu později.

Test funguje tak, že rodiče odeberou dítěti sliny, z nichž zjistí, zda je negativní, či pozitivní. Pokud negativní, vyplní formulář, kde výsledek vyznačí a dítě jej odevzdá učiteli. Pokud bude nakaženo covidem, rodič se vydá s výsledkem a vzorkem na odběrové místo u polikliniky na Proseku.

Všechny nyní provedené antigenní testy budou zálohovány PCR testem, který je spolehlivější. Výsledky z dneška budou známy za 24 hodin. Pokud se antigenní testy osvědčí, bude se takto postupovat i na dalších školách. Kromě účinnosti testu radnice zároveň zkoumá, zda je výše zmíněný postup zvládnutelný.

Šimral řekl, že město nyní jedná s distributory i výrobci testů a zjišťuje citlivost a přesnost testů. "Počítáme s tím, že bychom to dál šířili na další městské části, podle toho, jak budeme získávat další distributory testů," řekl.

Magistrát chystá také pilotní projekt testování žáků posledních ročníků středních škol zřizovaných hlavním městem. Nyní vybírá vhodné testy. Pilotní projekt by mohl začít ještě v únoru a náklady by se měly pohybovat v řádu několika milionů korun.

V Petrovicích dnes zkušebně otestovali žáky ZŠ testy ze slin

V základní škole v Petrovicích na Příbramsku dnes ráno zkušebně testovali žáky prvních a druhých tříd na covid-19. Lékařka Laura Roden, z jejíž iniciativy se testování uskutečnilo, u dětí případnou nákazu zjišťovala novými neinvazivními antigenními testy ze slin. Zájem rodičů byl ale malý, testování dětem povolilo jen 13 z 23 rodičů, řekla ČTK ředitelka školy Hana Vošahlíková. Všichni testovaní dnes byli negativní.

Otestováno bylo 12 dětí, jedno z těch, kde rodiče souhlasili, totiž nepřišlo do školy. "Někteří rodiče víceméně jsou přesvědčeni o tom, že je to nesmysl, takže už z principu. Další rodiče, a to si myslím, že převládá, mají pocit, že by se mohli dostat do jakéhosi kolotoče karantén a tudíž ošetřovného, takže by začali řešit finanční problémy a v některých případech se bojí, že by mohli ztratit zaměstnání," řekla ČTK Vošahlíková.

Lékařka se zdravotní sestrou nejdřív rozdaly dětem zavřené lahvičky s tekutinou. Poté znovu obešly lavice, odšroubovaly víčko a místo něj nasadily trychtýřek, do kterého děti plivaly. "Do trychtýřku plivou tak dlouho, až naplivají přibližně do poloviny flaštičky. My je obcházíme, snažíme se je nějakým způsobem podpořit, aby dosáhly požadovaného množství sliny," řekla ČTK Laura Roden. Děti motivuje například ukazováním citronu.

Následně lékařka se sestrou děti znovu obešla a posbírala lahvičky se slinami. "Flaštičky si odneseme k zhodnocení. Od momentu, kdy nakapeme na test, je to 15 minut," řekla Roden. Děti většinou s napliváním potřebného množství slin neměly problém, motivace od lékařky či sestry jim pomohla.

První várku testů financuje přímo Roden, která doufá, že jí testy proplatí pojišťovna. Další testování je připravena zaplatit obec. Druhé testování se předběžně plánuje na pondělí, obec chce dál spolupracovat s Roden. "Přístup k dětem je naprosto úžasný, máme obrovské štěstí, že to je právě paní Laura Rodenová, která se toho ujala po té odborné stránce," řekl ČTK starosta Petrovic a senátor Petr Štěpánek (STAN). Kdyby měla obec platit testování celé školy, tedy všech devíti ročníků a učitelů, činily by týdenní náklady zhruba 60.000 korun.

"Rádi bychom trošku rozhýbali tu mašinerii, protože děti ve školách byly naposledy někdy v prosinci. A distanční výuka není to pravé," zdůvodnila účast školy na zkušebním testování Vošahlíková. Kdyby bylo nějaké dítě pozitivně testováno, škola ho izoluje od spolužáků a zavolá rodičům, aby si ho vyzvedli. Výsledek testů ze slin musí následně PCR test, na který dítě pošle praktický lékař.

Testování dětí nyní není povinné, pokud rodiče odmítnou, škola s tím nemůže nic dělat a netestované dítě může dál chodit do školy. "Pokud by se podařilo a ministerstvo schválilo projekt, tak dítě půjde do školy, pouze pokud podstoupí testování. Pokud testováni nebudou, dítě do školy jít nemůže, zůstává doma, ale na domácí výuce, ne distanční. Tedy odpovědnost za vzdělávání by převzal rodič a žáci by chodili na přezkoušení," řekla Vošahlíková.

"Všem nám jde v podstatě o to samé. Abychom se zbavili šíření viru a mohli jakž takž normálně žít," uvedla Roden. Testy získává přes svou sedlčanskou ordinaci, kde působí jako zubní lékařka,spolupracuje zároveň s iniciativou Lékaři pomáhají Česku.

Prvňáci ve Starém Lískovci v Brně zkoušeli testy na covid ze slin

Sedm dětí z první třídy dnes ráno na Základní škole Bosonožská v brněnském Starém Lískovci vyzkoušelo samoodběr vzorku ze slin pro testování na covid-19. Ukázku testování připravila brněnská společnost Bakter Medical, která testy Saligen vyrábí. Všechny děti si test zvládly s mírnou pomocí rodičů udělat samy.

"Určitě je to jednodušší a příjemnější než stěry z krku. Byli jsme na testech i s mladší čtyřletou dcerkou a děti se dost bály. Takovéhle testování by pro děti ani rodiče nebyl problém," konstatovala maminka prvňáka Davida Martina Presová.

Děti obdržely zkumavku s tekutinou a dostaly za úkol přidat stejné množství slin. I když s úkolem někteří školáci mírně bojovali, nakonec zkumavky zvládli naplnit všichni. "Moc to nešlo, chtělo by to trénink. Ale pokud by se takhle testovali pravidelně, určitě bychom to nacvičili," poznamenala maminka jedné z dívek, které testy zkoušely.

Po důkladném zatřepání bylo potřeba nakapat dvě kapky vzniklého roztoku na tester, který do několik minut ukázal jednu čárku pro potvrzení správného provedení testu, druhou čárku by ukázal v případě zjištěné pozitivity antigenního testu. Žádné z dětí ale pozitivní na covid-19 nebylo.

"Výhodou je, že si děti mohou test provádět doma samy, a do školy by tak v případě pozitivního výsledku vůbec nešly. Chceme touto ukázkou dokázat vládě, že je zbytečné zatěžovat školský systém tím, že se bude testovat ve školách," řekl Jaroslav Kalina, jednatel společnosti Bakter Medical, která testy vyrábí.

Uvedl, že ze strany ředitelů škol má firma pozitivní ohlas. Výhody takového řešení připustila i ředitelka ZŠ Bosonožská Lenka Špačková. "Neumím samozřejmě vyhodnotit vhodnost různých druhů testů, konkrétní pokyny jsme zatím nedostali. Ale myslím, že odpovědnost za otestování dětí by měli mít zákonní zástupci," uvedla.

Firma nicméně zatím nemá potřebné povolení pro prodej za účelem samotestování. Své testy může dodávat pouze zdravotnickým zařízením a odběrovým centrům.