Žáci dnes dostanou vysvědčení, končí školní rok

Praha - Ve školách dnes končí školní rok, žáci a studenti obdrží vysvědčení za svou celoroční práci. Od pátku začnou letní prázdniny. Řada dětí vyjede jako každý rok na tábory, na rozdíl od loňska na nich ale už nebudou zvláštní proticovidová opatření. První červencový víkend se podle meteorologů ochladí. Po předešlých tropických dnech by se měly nejvyšší teploty pohybovat mezi 20 až 29 stupni, zpočátku budou i přeháňky či bouřky. Další tři týdny mají podle dlouhodobé předpovědi meteorologů být teplotně průměrné. Do lavic se děti vrátí ve čtvrtek 1. září.

Hodnocení celoroční píle si odnese zhruba 1,4 milionu žáků základních a středních škol. Oproti tradici jim ale dnes v žádné škole nebude předávat vysvědčení ministr školství. Petr Gazdík z hnutí STAN se nedávno rozhodl k dnešnímu dni ve funkci skončit kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v kauze Dozimetr. Nástupce Gazdíka Vladimír Balaš se ujme úřadu od pátku.

Vysvědčení si vedle českých žáků dnes vyzvedne i několik tisíc Ukrajinců, kteří přišli do Česka po únorovém napadení své země Ruskem. Ministerstvo školám doporučilo, aby ukrajinské uprchlíky hodnotily slovně a ne podle znalosti češtiny, ale podle snahy zařadit se mezi nové spolužáky a plnit zadané úkoly. Většina běženců nastoupí do škol zřejmě až od září. Kolik jich bude, by se mělo vyjasnit po zápisech, které skončí 15. července.

Za dobré známky na vysvědčení chystají někteří obchodníci pro děti slevy. Žáci do 15 let s jedničkou z přírodovědných předmětů mohou ušetřit například v pražské zoologické zahradě, kam mají dnes vstup za symbolickou korunu. Připraveny jsou pro ně nejen zábavně vzdělávací programy, ale i naučné pátrací prohlídky, při kterých se s průvodci vydají po stopě volně žijících živočichů v areálu zoo. Ani ti s horšími známkami si však nemusí zoufat – první zářijový den navštíví pražskou zoo za symbolické vstupné všechny děti.

Poslední školní týdny bývají děti rozptýlené vidinou začínajícího volna. Například pražská městská policie proto v celém závěrečném školním týdnu zvýšila dohled na přechodech pro chodce, aby nepozorné děti nevběhly pod kola projíždějících aut. "V posledním školním týdnu tak bude chránit zdraví školáků 230 strážníků na 161 přechodech v okolí 136 školských zařízení," uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová. Kontroly se podle ní zaměří i na restaurace a bary, aby zamezily podávání alkoholu mladistvým. Dohled posílí rovněž v parcích, na hřištích a dalších místech, kde se mládež obvykle schází.