Záchranáři v Plzni měsíce chytali kachnu s šípem v krku

Plzeň - Po téměř čtvrtročním marném úsilí se plzeňským zvířecím záchranářům podařilo v pondělí odchytit samce kachny divoké, kterému z krku a lebky trčela šipka z kuše. První pokus o odchyt kačera se uskutečnil 20. dubna, úspěšní byli záchranáři až nyní. Pomohlo jim, že kačer přepeřuje, a nemohl tak lidem na kajacích uletět. Po ošetření na veterinární klinice a okroužkování záchranáři vrátili zvíře na řeku Radbuzu, řekl ČTK Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů.

Věcí se zabývá i policie. Hledá střelce, který zvířeti způsobil dlouhotrvající útrapy.

"Samec dobře létá, znal nás i naše auto a nedal se chytit," popsal Makoň. Pokusů o odchyt učinili záchranáři několik, pták ze zapíchnutou šipkou z pistolové kuše jim ale na řece Radbuze stále unikal. Dva lidé v pondělí kačera v kajacích pronásledovali tak dlouho, až se jim jako vždy schoval do trávy při břehu. "V trávě vždy vydržel nehnutě sedět schovaný tak dlouho, dokud jsme to nevzdali a odchyt nepřeložili na jindy. Teď se mu to však vymstilo a nám se ho podařilo odchytit pomocí podběráku na dlouhé tyči ze břehu," popsal Makoň. Připustil, že s odchycením kačera ukrytého v trávě ve vodě mu pomohla náhoda a štěstí.

I když kačer právě přepeřuje, a není proto dočasně schopný létat, neznamená to, že se nepotápí a nedokáže pod vodou i na vodě poměrně rychle uplavat i několik desítek metrů, řekl Makoň. "Rozsáhlé pelichání je u kachen, labutí i hus zcela běžné, většinou probíhá v době, kdy mají ptáci mláďata a nemohou se z lokality stejně zvednout a někam odletět," vysvětlil.

Podklady předá policii. "Dle našeho závěru se jednalo spíše o vandalství s následkem porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání," dodal.