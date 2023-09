Začátek divadelní sezony provází i tradiční festivaly

Praha - S podzimním začátkem nové divadelní sezony přichází vedle premiér také tradiční divadelní festivaly. I ty využívají mnohé scény k prezentaci svých novinek, na jiných mohou diváci zhlédnout ty inscenace, které v minulých měsících nestihli vidět. Takovým je třeba festival Divadlo, který začíná v Plzni 13. září.

Vedle přehlídky toho nejvýraznějšího z domácí scény už tradičně nabídne 31. ročník festivalu zahraniční hosty. Zájemci se mohou těšit na 40 představení a doprovodných akcí souborů z Česka, Slovenska, Polska, Litvy, Itálie a Ukrajiny. Na programu jsou například inscenace ruského režiséra Dmitrije Krymova, polského režiséra Jana Klaty, polské režisérky Katarzyny Kalwatové nebo slovenské inscenace v režii Petry Tejnorové a Michala Vajdičky.

Krymov před čtyřmi lety v Plzni s inscenací Bez věna sklidil velký úspěch. Letos se vrací s inscenací, která rozbíjí obvyklý pohled na ruskou klasiku. Do Plzně se opakovaně vrací i Jan Klata, který je oceňovaný za progresivní interpretace divadelní klasiky. Návštěvníci letos uvidí od gdaňského divadla interpretaci antického dramatu Trójanky o válce, osudu žen a barbarství vítězů.

V Praze a Brně se uskuteční 30. ročník festivalu …příští vlna/next wave… s podtitulem Setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy. V hlavním městě bude od 20. do 28. září a v Brně 5. až 8. října. Program přináší řadu návratů – Alex Švamberk oživí svou performanci z 90. let Paperman, herečka a zpěvačka Hana Frejková monodrama Dement Lemach, které hrála v roce 2015. Petr Váša se vrátí se svým mnohaletým projektem Fyzické básnictví.

V říjnu se v Praze uskuteční podzimní část mezinárodního festivalu současného umění 4 + 4 dny v pohyb. Od 6. října se během devíti dnů na sedmi tradičních i netradičních místech odehraje sedm českých premiér a sedm zahraničních inscenací. Zahájení bude patřit multimediální inscenaci The Making of Berlin. "Uskupení Berlin z Belgie pracuje dokumentárními metodami na tématech, která se váží ke konkrétním místům po celé planetě. Tentokrát se látkou jejich projektu stalo vyprávění pamětníka Fridricha Mohra, který byl za druhé světové války uměleckým ředitelem Berlínských filharmoniků," uvedl spoluzakladatel festivalu a kurátor divadelní části Pavel Štorek.

Divadlo Pod Palmovkou připravuje sedmý ročník Mezinárodního setkání divadel nejen střední Evropy Palm Off Fest, který se zaměřuje na politické a celospolečenské kontroverzní otázky. Potrvá od 13. do 20. října. Podtitulem letošního ročníku je motto Je to daleko?. Tuto spekulativní otázku si podle pořadatelů může divák klást u každého představení třeba z Polska, Kosova, Moldavska a Slovenska, která letos festival uvede. Události, jimiž poslední rok a půl Evropa žije, podle pořadatelů až příliš jasně dokazují, jak je evropský prostor křehký a s jakou razancí se lidí dotýkají události, které donedávna vnímali jako na hony vzdálené.

Mezinárodní rozměr má i festival Pražské křižovatky. Nejen termínem svého konání v říjnu chce připomínat narozeniny a odkaz dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavním poselstvím festivalu tak má být síla humanismu, otázka etických a morálních hodnot a podpora pronásledovaných umělců, kteří svou tvorbou bojují za svobodu. Festival zahájí 5. října inscenace Limbo režiséra Victora de Oliveiry. Tvůrce působící na mnoha evropských scénách se v introspektivním autorském dramatu vyrovnává se svým původem.