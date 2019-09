Začala se stavět druhá část obchvatu Frýdku-Místku za 2 miliardy

Frýdek-Místek - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo výstavbu druhé části obchvatu Frýdku-Místku. Stavba, která přijde bez DPH téměř na dvě miliardy korun, bude součástí dálnice D48 vedoucí k polským hranicím. Po obchvatu se má začít jezdit v létě 2022. Řekli to zástupci ŘSD a stavebních firem.

"Dnešní den je svátek pro všechny občany města, protože spousta z nich si říkala, že se už tohoto okamžiku nikdy nedožijí. Naštěstí po 25 letech od schválení trasy obchvatu jsme dnes tady a začíná výstavba té zbývající etapy," řekl frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD).

Uvedl, že podle posledních měření projíždí městem až 50.000 aut denně. Frekventovaný průtah je dlouhodobě přetížený zejména od doby, kdy v nedalekých Nošovicích zahájila výrobu automobilka Hyundai a městem začaly projíždět další desítky kamionů.

"Tranzitní doprava by se měla celá vymístit, to znamená, nějakých 25.000 vozidel by mělo jezdit po obchvatu, a tím by se mělo ulehčit průtahu městem, který je v současné době opravdu již nevyhovující," řekl Pobucký.

Radek Mátl, který je pověřený řízením ŘSD, řekl, že 25 let přípravy stavby je extrém a šlo o jedno z nejkomplikovanějších řízení. "Trvalo to tak dlouho mimo jiné proto, že stavbu provázely obstrukce, které odložily zahájení této stavby a znamenaly i navýšení peněžních prostředků," řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Stavbu obchvatu oddálily chyby úřadů během povolovacího procesu, ale také spory s ekologickými organizacemi, které se dostaly až k Ústavnímu soudu. Obstrukce byly podle Mátla značné, takže to dlouho vypadalo, že se obchvat vůbec stavět nebude. "Když to někdo napadá jenom z toho důvodu, že tu stavbu principiálně nechce, v tu chvíli se nedá domluvit prakticky na ničem," řekl Mátl. Ministr uvedl, že výstavbu důležitých silnic by měl urychlit nový stavební zákon.

Stavba druhé části obchvatu Frýdku-Místku je podle Mátla technicky velmi náročná. "Je tady poměrně významný mostní objekt přes řeku Morávku v délce asi 440 metrů, jsou tam mostní pole v místě řeky až 90 metrů, což je kritický objekt, který bude časově i technicky nejnáročnější," řekl Mátl.

Výstavbu ovlivní i blízkost domů. "Stavba bude mít poměrně zásadní negativní vliv na okolí v průběhu stavby. Ale věřím, že to zvládneme, abychom za ty tři roky byli schopni stavbu zprovoznit," řekl Mátl.

První část obchvatu za 2,17 miliardy korun bez DPH za začala stavět loni a zprovozněna má být počátkem roku 2022. Druhá část obchvatu bude dlouhá 4,3 kilometru. Dálnici postaví stavební firmy Strabag a Eurovia. Celý obchvat bude dlouhý 8,5 kilometru. Na jedné straně se napojí na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Příbora.

Ministr Kremlík uvedl, že stavba obchvatu Frýdku-Místku odstraní poslední úsek v hustě obydlené zástavbě na celé trase dálnice D48 mezi Bělotínem na Přerovsku a hranicemi s Polskem. "Po dokončení této stavby bude v provozu ucelený dálniční úsek od mimoúrovňové křižovatky Rybí až po Český Těšín," řekl ministr.

Mátl řekl, že stavba první etapy obchvatu jde podle plánu. Z více než 70 kilometrů plánované dálnice D48 je v provozu už 31. "V současné době stavíme úsek Rybí - Rychaltice s tím, že už máme v soutěži další úsek Bělotín - Rybí, který předpokládáme, že bychom zkraje další stavební sezony měli zahájit," dodal Mátl.