Začala ruská invaze na Ukrajinu, ve městech se ozývají střelba a výbuchy

Kyjev/Moskva - V řadě ukrajinských měst včetně Kyjeva jsou slyšet výbuchy, uvádí ukrajinská agentura Unian poté, co ruský prezident Vladimir Putin oznámil začátek speciální vojenské operace na Ukrajině. V Kyjevě bylo slyšet několik silných zvuků znějících jako střelba dělostřelectva, uvádí agentura Reuters s odvoláním na svědky z místa, včetně svého zpravodaje a reportéra stanice Fox News. U hlavního letiště Boryspil v Kyjevě byla slyšet střelba, píše agentura Interfax. V současné situaci Ukrajina uzavřela celý svůj vzdušný prostor. V přístavních městech Mariupol a Oděsa se podle agentury Interfax Ukrajina vylodili ruští vojáci. Rusko uvedlo, že jeho útoky na ukrajinské cíle nemíří na města.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. "Putin právě zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu," napsal na twitteru Kuleba. "Ukrajina se bude bránit a vyhraje. Svět musí Putina zastavit. Nyní je čas jednat." zdůraznil. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil v zemi válečný stav, uvádí agentura Unian.

"Okolnosti od Ruska vyžadují rozhodné kroky," řekl dnes Putin v televizním projevu. Rusko podle svého prezidenta nemá v plánu okupaci ukrajinských území a nedopustí, aby se na Ukrajině objevily jaderné zbraně. Vyzval ukrajinské vojáky, aby "ihned složili zbraně a vrátili se domů".

Zároveň varoval, že na jakýkoliv pokus ze zahraničí zasahovat do jednání Kremlu Rusko okamžitě odpoví. "Spravedlnost a pravda je na ruské straně," prohlásil šéf Kremlu s tím, že veškerá odpovědnost za možné krveprolití bude plně a zcela na ukrajinském režimu. "Nikdo by neměl pochybovat o tom, že přímé napadení naší země by vedlo pro jakéhokoli potenciálního agresora k jeho porážce a hrozivým důsledkům," prohlásil.

Ukrajinská pohraniční stráž ráno uvedla, že ruské síly napadly hranici Ukrajiny z Ruska i Běloruska. Hlásí útoky na pohraniční hlídky a kontrolní stanoviště s využitím dělostřelectva i těžké vojenské techniky. V tuto chvíli není zcela jasné, zda se k útoku připojily rovněž běloruské jednotky. Útok se podle ukrajinské ochrany hranic odehrává také z poloostrova Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Ukrajinská armáda oznámila, že v Luhanské oblasti na východě země bylo sestřeleno pět ruských letadel a jedna helikoptéra, píše agentura Reuters.

Podle Unian byly zaznamenány výbuchy po páté hodině místního času (po 4:00 SEČ) kromě Kyjeva také v Oděse na jihu Ukrajiny, Berďansku na jihovýchodě a Charkově a Kramatorsku na východě. Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzval obyvatele města, aby - pokud nepracují v profesích klíčových pro chod země - zůstali doma a měli v pohotovosti zavazadlo s nejnutnějšími věcmi pro případ evakuace. Apeloval na ně také, aby zachovali klid. "Nejhorším nepřítelem je nyní panika," napsal na facebooku.

Z ukrajinského Donbasu přicházejí zprávy o silném ostřelování, uvádí dále Unian. Podle AFP byly výbuchy slyšet také v Mariupolu na jihovýchodě. Letiště Kyjev-Žuljany zrušilo nejbližší lety, uvádí Interfax. Veřejnoprávní televize informovala, že Ukrajina uzavřela celý svůj vzdušný prostor.

Agentura Interfax Ukrajina uvedla, že v přístavních městech Mariupol a Oděsa se vylodili ruští vojáci. Místní novináři na internetu podávají zprávy o tvrdých bojích, informace ale zatím nejsou jednoznačně potvrzené. Část Oděsy je podle Interfax Ukrajina bez dodávek elektrického proudu.

Svědectví o explozích nebo palbě v ukrajinských městech přicházejí krátce poté, co Putin vystoupil s projevem k národu, v němž informoval o začátku operace na ukrajinském Donbasu. Agentuře Reuters nejmenovaný činitel Severoatlantické aliance sdělil, že vše nasvědčuje tomu, že Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Prezident USA Joe Biden řekl, že po začátku vojenské operace na Ukrajině je pouze Rusko odpovědné za příští oběti na životech a lidské utrpení.

Agentura Unian informuje, že pod útokem se ocitla řada ukrajinských vojenských objektů. Úderům zřejmě čelí především jednotky protivzdušné obrany, letecké základny a systémy řízení.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že nepodniká žádné raketové, letecké ani dělostřelecké údery proti ukrajinským městům, napsala RIA Novosti. "Vysoce přesné zbraně vyřazují z provozu ukrajinskou vojenskou infrastrukturu, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo ukrajinských ozbrojených sil," cituje RIA Novosti z prohlášení ruského resortu obrany. "Civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí," uvedlo také ministerstvo.