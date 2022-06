Začal Rock for People, tisíce lidí ocenily koncert kapely Skindred

Hradec Králové - Žánrový mix britské kapely Skindred sklidil aplaus tisíců lidí na festivalu Rock for People, který na šesti pódiích začal na letišti v Hradci Králové. Sedmou scénu určenou pro největší hvězdy festivalu otevřou pořadatelé ve čtvrtek. Program začal také na scéně Petra Svobody, kterou pojmenovali po věrném návštěvníkovi festivalu, který v letošním roce zemřel. Fanoušci stále přijíždějí, pořadatelé očekávají přes 30.000 lidí.

Festival po poledni zahájila kytarová čtveřice The Complication. Hvězdami dnešního programu bude pětice Idles, kterou označil deník The Guardian jako "nejlepší britskou punkovou kapelu", nebo skotští Biffy Clyro, kteří se v roce 2017 představili v Praze jako předkapela Guns N'Roses. V dalších dnech vedle amerických skupin Green Day a Fall Out Boy na hradeckém letišti zahrají Weezer, Enter Shikari nebo Sum 41. Pořadatelé sázejí především na zahraniční kapely. Tuzemské umělce na akci zastoupí mimo jiné Bert & Friends, Deaf Heart, Ivan Mládek a Banjo Band nebo John Wolfhooker. Na hlavní scéně vystoupí poslední den festivalu 18. června jako jediná česká kapela Vypsaná fixa. Její koncert bude speciální, protože tradiční účastník Rock for People bude hrát písně na přání diváků.

Součástí Rock for People bude i doprovodný program na podporu válkou zasažené Ukrajiny.

Z prodeje již zmizely čtyřdenní vstupenky a jedinou možností, jak se festivalu zúčastnit, je nyní zakoupení posledních jednodenních. Podle organizátorů festivalu je letošní 26. ročník zlomový, rozpočet festivalu poprvé překročil 100 milionů korun. "Většinu vstupenek si lidé koupili za staré ceny, které byly nastavovány v roce 2020. Ty jsou konfrontovány s realitou dnešních dnů, kdy produkční náklady rostou strmě nahoru a oproti roku 2020 jsou až o 40 procent vyšší. Z toho žádná ekonomická pohoda nevyplývá. Musíme se velmi snažit, abychom to celé zvládli," uvedl v rozhovoru pro deník Právo ředitel festivalu Michal Thomes.

Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. V Hradci Králové ho v minulých letech navštěvovalo přes 20.000 příznivců převážně rockové hudby. Loni se v Hradci Králové v srpnu uskutečnil festival Rock for People Hope, který byl náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím. Předchozí dva roky omezení kvůli protipandemickým opatřením festivaly většinou finančně zvládly díky dotacím i skutečnosti, že si mnoho lidí nechalo loňské a předloňské vstupenky na letošní rok

Mezi centrem města a letištěm bude pro návštěvníky festivalu do neděle jezdit zdarma kyvadlová autobusová doprava. Trasa povede od autobusového terminálu přes zastávky Hlavní nádraží, Muzeum a Akademika Bedrny.