Za rok epidemie chodili do školy nejvíc handicapovaní a druháci

Praha - Nejvíc času ve školních lavicích mohli za poslední rok strávit žáci speciálních škol a současní druháci. Na distančním vzdělávání museli být kvůli epidemii covidu-19 přibližně třetinu doby. Naproti tomu nejméně byli ve škole vysokoškoláci a studenti středních škol. Řada vysokých škol měla od loňského března pouze výuku na dálku, výjimkou v nich byla někdy jen praktická výuka, která se nedá distančně nahradit. Středoškoláci byli doma kolem 62 procent školních dnů, nynější maturanti asi 55 procent času, stejně jako deváťáci v základních školách. Vyplývá to z analýzy ČTK.

Vláda kvůli epidemii covidu-19 zavřela školy poprvé loni 11. března. Do konce školního roku byla výuka dobrovolná a pokračovala na dálku. Od druhé poloviny dubna vláda sice školy opět postupně otevírala, ale jen v omezené míře. Jako první se do škol mohli 20. dubna vrátit v pětičlenných skupinách poslední ročníky vysokoškoláků, jako poslední 8. června nanejvýš patnáctičlenné skupiny na druhém stupni základních škol a ve středních školách. Často se tam pak konaly pouze individuální konzultace.

Středoškoláci a nynější sedmáci až deváťáci mohli být ve druhém pololetí minulého školního roku ve škole 39 dnů z 97, z toho 22 dnů před uzavřením škol v únoru a na začátku března. Běžnou výuku bez protiepidemických opatření měli ve zhruba 23 procentech času, jen distanční vzdělávání v asi 60 procentech a ve zbytku doby, tedy 17 procentech času, pro ně školy byly otevřené v omezené míře. Současní druháci až šesťáci měli možnost chodit do škol 49 dnů z 97, což znamená půlku pololetí.

Po zářijovém návratu žáků do škol se covid-19 začal opět víc šířit a školy se postupně zavíraly. Od 14. října rozhodnutím vlády přešly na výuku na dálku všechny s výjimkou speciálních škol, které se zavřely 2. listopadu. Distanční vzdělávání začalo být díky letní novele školského zákona povinné.

Z 91 vyučovacích dnů od září do ledna měly první a druhé třídy výuku na dálku 19 dnů, tedy asi pětinu pololetí. Ve speciálních školách to bylo 11 dnů. Deváťáci se učili distančně 46 dnů, to znamená přibližně polovinu doby. Podobně dlouho musely být na dálkové výuce závěrečné ročníky středních škol. Odborný výcvik tam mohl fungovat prezenčně 48 dnů z 91, v mnoha oborech se přitom na dálku nemůže konat.

Na teoretickou výuku mohli středoškoláci do školy chodit po dobu 33 dnů, dalších 53 dnů byli doma. Vysoké školy většinou s distanční výukou zahájily i skončily semestr. Do poloviny října a dva týdny v prosinci v nich někde fungovala pouze praktická výuka.

Od začátku loňského února do konce letošního ledna mohli nynější druháci navštěvovat školu 121 vyučovacích dnů ze 188, tedy kolem 64 procent doby. Speciální školy byly otevřené o osm dní déle. Středoškoláci mohli být v lavicích naopak jen 72 dnů, to je 38 procent vyučovacího času. Ostatní žáci navštěvovali školy kolem 40 až 50 procent doby.

Otevřené jsou nadále jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy. Vláda dnes projedná návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO), podle kterého by se závěrečné ročníky středních škol mohly vrátit do lavic 1. března se zavedením pravidelného testování žáků i zaměstnanců škol na covid-19.

Počet školních dnů v druhém pololetí školního roku 2019/2020 (z celkem 97 dnů):

Povinná prezenční výuka Dobrovolná prezenční výuka v omezené míře (třeba i jen konzultace) Pouze dobrovolná výuka na dálku První stupeň ZŠ 22 27 48 Druhý stupeň ZŠ (bez deváťáků) 22 17 58 Střední školy a VOŠ (bez závěrečných ročníků) 22 17 58 Závěrečné ročníky ZŠ, SŠ, VOŠ 22 37 38 Praktická výuka v SŠ a VOŠ 22 22 53 Speciální školy pro zrakově a sluchově postižené 22 27 48 Speciální školy pro mentálně a tělesně postižené 22 22 53

Počet školních dnů v prvním pololetí školního roku 2020/2021 (z celkem 91 dnů):

Prezenční výuka Rotační výuka - střídání tříd ve škole a doma po týdnu Povinná výuka na dálku První a druhé třídy ZŠ 72 0 19 Třetí až páté třídy ZŠ 45 0 46 Šesté až osmé třídy ZŠ 28 17 46 Deváťáci ZŠ 43 2 46 Střední školy a VOŠ (bez závěrečných ročníků) 28 10 53 Praktická výuka v SŠ a VOŠ 48 0 43 Závěrečné ročníky SŠ, VOŠ 46 0 45 Speciální školy 80 0 11

Zdroj: ČTK