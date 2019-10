Za převzetím CME skupinou PPF je i politika, míní tisk

Praha - Obchodně dává převzetí mediální společnosti CME finanční skupinou PPF Petra Kellnera smysl, míní české deníky. Jeho podnik buduje silnou telekomunikační skupinu, do níž patří středoevropské a východoevropské aktivity pod značkou Telenor a také český mobilní operátor O2. Ve světě je v posledních letech zcela běžné, že právě telekomunikační giganti skupují televizní stanice, píše Deník. Upozorňuje ale, stejně jako další komentáře, že dalším důvodem je politika. Tisk také kontatuje, že z českého trhu tak odchází poslední velký zahraniční vlastník významných médií. Hlavní televize, rádia, noviny a weby už jsou jen v rukou místních miliardářů.

Hospodářské noviny připomínají, že Kellner ve výroční zprávě ujišťoval, že PPF nechce vstupovat do politiky, ač je z toho podezírána. "Těžko tomu věřit, když má strategické aktivity nejenom na Západě, ale také v Číně, její podnikání těší hradní kruhy a dlouhodobě podporuje Institut Václava Klause," poznamenal list.

"Již pár let v Česku probíhá oficiálně nevyhlášený boj miliardářů o ovládnutí politiky. Andrej Babiš svým vstupem do aktivní politiky změnil pravidla hry a nějakou dobu tím vyhrával. Nicméně vítězství v bitvě neznamená vítězství ve válce," napsal komentátor Deníku. Premiér Andrej Babiš (ANO) vlastnil holding Agrofert, který je od roku 2013 majitelem mediální skupiny Mafra. Akcie svých firem Babiš v roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Podle Deníku se v současnosti značně přesouvá rozhodující politická moc z premiéra na prezidenta. "Možná i proto vlastník hnutí ANO začal otevřeněji mluvit o prezidentské kandidatuře. A právě v tom mu nyní Petr Kellner udělal čáru přes rozpočet," uvedl komentátor.

Také deník Lidové noviny (LN) ze skupiny Mafra dal vstup Kellnerovy PPF do CME do souvislosti s politikou. "Kellnerovo postavení je často přirovnáváno k Německu, o němž se říká, že pro Evropu je velké, avšak na to, aby se stalo světovou velmocí, je malé. Majitel PPF zřejmě zjistil, že pro svět či pro Evropu je příliš malý, jenže po koupi televize Nova se stává příliš velkým pro tento stát. Až natolik, že když bude chtít, může určit, kdo bude prezidentem i premiérem," uvedl ve svém sloupku šéfredaktor LN István Léko, který v roce 1998 stál u zrodu týdeníku Euro vydávaného tehdy firmou Euronews, již vlastnila PPF.

Hospodářské noviny vypočítávají, že až se Evropská komise a národní regulátoři vypořádají s podmínkami transakce, bude zhruba polovina roku 2020 a do českých sněmovních voleb tou dobou bude zbývat rok a kousek. "Ideální doba na žhavení pozornosti voličů a dlouhodobé budování vhodného úhlu pohledu na společensky relevantní témata," píše list.

Dodává, že klíčové bude, jestli a jak se změní management televize, jaké zadání dostane ředitel zpravodajství a publicistiky a kolik stran a hnutí dostane na obrazovce prostor a také jak silná v té době bude Česká televize.