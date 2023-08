Za peníze si štěstí nekoupíš, řekl Zadina o odchodu z Detroitu do San Jose

Praha - Hokejový útočník Filip Zadina se chystá na sezonu, v které chce prokázat své kvality v NHL. Šestý hráč v pořadí výběru draftu z roku 2018 v létě učinil neobvyklé rozhodnutí. S Detroitem se domluvil na rozvázání kontraktu, který měl platnost ještě na dva roky, čímž se vzdal příjmu 4,56 milionu dolarů, a rozhodl se hledat větší herní vytížení jinde. Nakonec se dohodl se San Jose na roční smlouvě na 1,1 milionu dolarů.

"Moje rozhodnutí vycházelo z toho, že jsem věděl, že je o mě zájem z jiných týmů. Překvapilo mě, že jich bylo docela dost. Jsem rád, že je po všem, a teď se můžu soustředit jenom na sebe a na svůj výkon," řekl v rozhovoru s novináři Zadina, který se v sobotu zúčastnil Zápasu legend v Litvínově.

Kontrakt s Red Wings oficiálně rozvázal 7. července a o tři dny později se upsal Sharks. Ale možnosti zvažoval delší dobu. "Ležel jsem v tom docela dlouho, abych si vybral správný tým, který mi může pomoct k tomu, aby se zvedl a vrátil na level, na kterém jsem byl. Věřím, že na něj pořád patřím. Měl jsem rozhovory s trenérem (Davidem Quinnem) a s generálním manažerem (Mikem Grierem). Kluci jsou super, centři taky, což byl taky jeden z důvodů. Pochopitelně je tam Tomáš Hertl," podotkl Zadina.

Je si vědom, že šel do rizika, ale peníze pro něj nehrály roli. "Samozřejmě jsem šel do hodně velkého rizika. Nechal jsem v Detroitu dost velkou smlouvu, přemýšlel jsem o tom. Ale ve 23 letech je pro mě důležitější hrát, než brát peníze. Hokej miluju, rozhodl jsem se srdcem. To mě táhlo hrát hokej jinde. Musím říct, že je mi teď mnohem líp. Za peníze se štěstí nekoupí, jak se říká. Navíc jsem mladý. Kdybych byl starší, asi bych přemýšlel jinak," prohlásil Zadina.

Ulevilo se mu hodně. "Hlavně po psychické stránce. Po letech, co jsem tam byl, se nic nezměnilo. Bylo to stejné, ne-li horší. Nebyl jsem zdravý, byl jsem zraněný. Tak jsem se rozhodl pro změnu. Ta je někdy k lepšímu. Takže věřím, že jsem udělal správný krok," doufá Zadina a věří, že prostor dostane. "Na druhou stranu to bude o tom, jak budu hrát. Když si šanci zasloužím, tak bude větší."

S letitou oporou Sharks Hertlem se o možnosti jít do San Jose bavil. "I když v tu chvíli jsem hlavně koukal na sebe, kde by to pro mě mohlo být nejlepší. Viděl jsem, že by tam mohla být šance hrát s Tomášem. Hodně pomohl Kaulimu (Martinu Kautovi), spolu se známe, takže jsem si říkal, že by to mohlo být dobré," podotkl.

V kádru Sharks jsou vedle Hertla také další Zadinovi krajané - útočník Adam Raška a obránci Radim Šimek a Jan Rutta, jehož San Jose získalo jako součást výměny za švédského beka Erika Karlssona z Pittsburghu. "S Rutičem se známe, párkrát jsme si zahráli golf. Je to super, že je tam. Skvělý kluk do kabiny, výborný hokejista. Takže se máme na co těšit," pochvaloval si Zadina rozšíření české kolonie.

Své plány probíral i s otcem Markem, bývalým útočníkem a současným asistentem trenéra Pardubic. "Řekl mi, že je to moje rozhodnutí. Nechci, aby to znělo sobecky, ale tohle je moje kariéra. Taťka mně pomůže při samotném hokeji, co dělám dobře, co špatně. V něčem jsem ho poslechl, ale jinak jsem chtěl, aby to rozhodnutí šlo vyloženě za mnou, kdyby to náhodou nevyšlo. Ne za někým jiným," konstatoval.

V minulé sezoně sehrál v NHL jen 30 zápasů a připsal si tři branky a čtyři asistence. Ve dvou duelech nastoupil v AHL za Grand Rapids a vstřelil jeden gól. Dohromady má v NHL za šest sezon 190 utkání a 68 bodů (28+40). "Něco v hlavě mám, proč to nevyšlo. Ale je to hokejový život. Někdy to takhle je. Bohužel to bylo zrovna se mnou. Ale jsem v pohodě, jak to dopadlo, rozešli jsme se v dobrém," vrátil se k angažmá u Red Wings.

Těší se i na příjemnou destinaci v Kalifornii. "Bude to něco jiného. Byl jsem skoro pět let v Detroitu nebo v Grand Rapids. Takže na změnu se těším. Ale hlavně tam jdu hrát hokej. Ne si užívat sluníčka," dodal Zadina.