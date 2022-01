Za dva dny testování ve firmách bylo 9098 pozitivních samotestů

Praha - Za pondělí a úterý tohoto týdne zaměstnavatelé nahlásili 9098 pozitivních samotestestů. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Celkový počet zaměstnanců, kteří se testovali za první dva dny, co nová povinnost platí, známý není.

Firmy hlásí jen pozitivně testované. V denní statistice nakažených se výsledky samotestů neprojevují. V případě pozitivního výsledku samotestu následuje pro zaměstnance pětidenní karanténa. Karanténu jde ukončit dříve negativním PCR testem.

Za pondělí a úterý dohromady mělo pozitivní PCR test přes 48.000 lidí. Zvýšil se i počet testů celkově, v pondělí zdravotníci provedli přes 92.000 PCR a 50.000 antigenních, v úterý přes 101.000 PCR a 27.000 antigenních. Z nich preventivních, kam se evidují i lidé s pozitivních samotestem ze zaměstnání, bylo v pondělí 78.000 a 60.000 v úterý. Před týdnem bylo PCR testů zhruba o třetinu míň.

Testování v zaměstnání by mělo trvat dva až tři týdny, proti dřívějším vlnám se testují i očkovaní nebo lidé do půl roku od prodělané nemoci covid-19. Celkově by mělo jít zhruba o čtyři miliony lidí, a to zaměstnanců ve veřejné i soukromé sféře nebo živnostníků, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi.